Grêmio bate Caxias fora de casa e larga na frente por vaga na final do Gauchão

O Grêmio largou na frente do Caxias nas semifinais do Campeonato Gaúcho. No Centenário, em Caxias do Sul, o Tricolor fez 2 a 1 na tarde deste sábado (16) com gols de Cristaldo e Diego Costa, de pênalti. Du Queiroz, contra, anotou o gol dos anfitriões.

Desse modo, o Imortal pode empatar o jogo da volta em Porto Alegre, que se classifica para a decisão do Estadual. Caso o Caxias vença por um gol, a disputa irá para os pênaltis.

O jogo

O Grêmio teve dificuldades na primeira etapa diante de um adversário que criou as chances iniciais de perigo, com Tomás Bastos, Elyeser e Álvaro. Emerson também se apresentou em finalização que parou no goleiro Caíque. Apesar do maior volume do Caxias, coube ao Grêmio inaugurar o placar, praticamente na primeira oportunidade clara. Após cruzamento de Villasanti, Cristaldo cabeceou para boa defesa de Volpi, mas o gremista aproveitou o rebote para balançar a rede.

No retorno do intervalo, o Grêmio manteve o maior controle das ações. Aos 22 minutos, Diego Costa pegou sobra, invadiu a área e foi derrubado por Marcelo. O atacante converteu a cobrança para ampliar a vantagem. Sem inspiração ofensiva, o Caxias chegou ao gol em bola parada. Após falta cobrada, Caíque errou a saída, e a bola bateu em Du Queiroz antes de balançar a rede. O time da casa buscou pressionar a casa na reta final, mas não conseguiu buscar a igualdade no placar.

CAXIAS 1X2 GRÊMIO

Jogo de ida das semifinais do Gaúchão

Data e horário: 16/03/2024, às 16h30 (de Brasília)

Local: Estádio Centenário, Caxias do Sul (RS)

Gols: Cristaldo, 20’/1ºT (0-1); Diego/pen, 22’/2ºT (0-2); Du Queiroz/contra, 30’/2ºT (1-2).

CAXIAS: Fabian Volpi; Marcelo Ferreira, Denilson, Cézar Henrique e Dudu Mandai (Peu); Barba, Emerson Martins (Robinho, 8’/2ºT), Elyeser (Elyeser, 42/2ºT) e Tomas Bastos; Vitor Feijão (Galvan, 41’/2ºT) e Álvaro (Joel, 42/2ºT). Técnico: Argel Fuchs.

GRÊMIO: Caíque; João Pedro, Geromel, Kannemann e Mayk; Villasanti, Pepê (Dodi, 25’/2ºT) e Cristaldo (Du Queiroz, 25’/2ºT)); Pavón (Nathan Fernandes, 25’/2ºT), Gustavo Nunes (Rodrigo Ely, 38’/2ºT) e Diego Costa (João Pedro Galvão, 35’/2ºT). Técnico: Renato Gaúcho.

Árbitro: Roger Goulart

Assistentes: Tiago Augusto Kappes e Jorge Eduardo Bernardi

VAR: Douglas Schwengber da Silva

Cartão Amarelos: Marcelo Ferreira, Cézar, Elyeser, Barba, Pedro Cuiabá (CAX); Kannemann, Villasanti, Cristaldo, Diego Costa, Mayk, Renato Gaúcho/tec (GRE)

Cartão Vermelho: –