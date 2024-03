Um carro colidiu contra um poste de energia na tarde deste sábado (16/3), na Avenida Elmo Serejo, sentido Ceilândia para Taguatinga. O condutor do automóvel, com o o impacto da batida ficou preso às ferragens.

A equipe do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF), esteve no local para prestar os primeiros socorros e precisou utilizar um desencarcerador para abrir as portas e demais partes do veículo e liberar a vítima.

O paciente foi atendido em conjunto pelo CBMDF e SAMU que o transportou para e para unidade hospitalar. Durante o atendimento uma das faixas de rolamento precisou ser interditada.

A Neoenergia foi acionada. O Detran-DF ficou responsável pelo local.









