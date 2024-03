Torcedores receberão 50% de reembolso após fiasco com Messi em Hong Kong

Os torcedores que compraram ingressos para assistir o astro argentino Lionel Messi em Hong Kong, sem que ele entrasse em campo durante o jogo amistoso, receberão 50% de reembolso, desde que não iniciem processos judiciais.

Os ingressos, que acabaram rapidamente, tinham preço mínimo de 880 dólares de Hong Kong (US$ 110 dólares, R$ 553) para assistir ao amistoso de 4 de fevereiro entre Inter Miami, time do argentino, e uma equipe local.

Porém, devido a uma lesão, o jogador de 36 anos permaneceu toda a partida no banco de reservas, o que provocou vaias dos torcedores e grande irritação na China, onde a ausência de Messi foi considerada uma afronta política.

Tatler Asia, a empresa que organizou a partida, anunciou na segunda-feira a oferta de 50% de reembolso do valor do ingresso para os que "compraram o ingresso pelos canais oficiais".

Para recuperar esta parte do custo, o comprador deve aceitar as condições, que incluem não prosseguir com "ações em nenhuma corte de justiça, tribunal (ou) agência reguladora".

Depois do amistoso em Hong Kong, o Inter Miami viajou para o Japão, onde Messi jogou por 30 minutos durante um amistoso contra o Vissel Kobe, em Tóquio.