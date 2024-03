Danilo é o único remanescente brasileiro do último jogo contra a Inglaterra

Lá se vão 2.318 dias desde o último encontro entre Brasil e Inglaterra nos gramados do futebol masculino. Muita coisa mudou desde o empate sem gols no Wembley Stadium daquele 14 de novembro de 2017. Mas nem tudo é tão novo assim. Dos 25 jogadores convocados pelo então técnico Tite para o amistoso em Londres de quase sete anos atrás, um funciona como elo entre a experiência e a renovação no início da Era Dorival Júnior. Sombra de Daniel Alves na lateral-direita, Danilo é o único remanescente daquele jogo — os ingleses têm seis, contando com Pickford, Joe Gomez, Maguire, Stones, Walker e Rashford.

O mineiro de bicas é uma das peças mais versáteis à disposição de Dorival Júnior. Lateral-direito de origem, foi titular como volante no Santos e se reinventou anos depois como zagueiro. É assim que o treinador italiano Massimiliano Allegri costuma utilizá -lo nos esquemas 3-5-2 e 3-4-2- 1 na campanha de terceiro lugar da Juventus na Série A, 17 pontos atrás da líder Internazionale. A tendência é que com a Seleção Brasileira, o defensor de 32 anos retorne à função pelo lado como titular no sábado e, de quebra, herde a braçadeira de capitão.

O motivo da escolha não está na idade. Se esse fosse o quesito, o goleiro Rafael, de 34, seria o incumbido da missão. Danilo é dois anos mais novo, mas acumula mais milhas pela Seleção Brasileira. É considerado um dos líderes do grupo, mesmo quando divide vestiários com Neymar, Marquinhos e Casemiro, personagens à frente do lateral na fila pela braçadeira. Coincidentemente, o trio está fora devido a lesões. A postura do camisa 2 o leva a adquirir cada vez mais respeito. Ele é co-fundador do projeto Voz Futura, dedicado à promoção da sustentabilidade emocional.

Levanta a bandeira pelo cuidado com a saúde mental em publicações. Faz reflexões a partir de documentários e livros e ainda tira onda de entrevistador. Recentemente, bateu um papo com o levantador campeão olímpico nos Jogos Rio-2016 e prata em Pequim-2008 e Londres-2012 com a Seleção Brasileira de vôlei.

Danilo e Dorival Júnior trabalharam juntos no Santos, em 2010. O lateral-direito foi contratado do América-MG para compor o elenco do Peixe naquela temporada. Passou de reserva a titular e disputou 12 jogos antes da demissão do professor. Não entrou em campo com Neymar, Ganso, Robinho e companhia na campanha campeã da Copa do Brasil daquele ano, mas ergueu o troféu da Libertadores 2011 e ficou com o vice do Mundial de Clubes da Fifa sob a batuta de Muricy Ramalho.