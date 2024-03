Daniel Alves: advogada da vítima diz que vai recorrer da decisão

Daniel foi condenado em 22 de fevereiro a 4 anos e seis meses de prisão. A agressão sexual foi cometida em dezembro de 2022, em Barcelona, na Espanha - (crédito: JOSEP LAGO / AFP) Correio Braziliense Correio Braziliense E-mail

A advogada Ester García, que representa a vítima do estupro pelo qual Daniel Alves foi condenado, anunciou, nesta quarta-feira (20/3), que vai recorrer da decisão do tribunal de Barcelona que autoriza a liberdade provisória do ex-jogador se ele pagar a fiança de 1 milhão de euros.

"Parece que está sendo feita justiça para os ricos. É um escândalo que libertem uma pessoa que sabem que pode conseguir um milhão de euros como se fosse nada", disse Ester García, em declaração à rádio catalã Rac 1.

Daniel foi condenado em 22 de fevereiro a quatro anos e seis meses de prisão. A agressão sexual foi cometida em dezembro de 2022, em Barcelona, na Espanha. A decisão ocorreu, segundo o jornal espanhol El Mundo, por maioria da Corte do Tribunal de Barcelona em voto privado.

Os magistrados concordaram que o jogador pode sair da prisão se pagar a fiança. Daniel também deverá ficar sem os passaportes, espanhol e brasileiro. Além disso, o brasileiro não pode sair da Espanha e deve comparecer semanalmente ao tribunal.

Se sair da prisão, Daniel também estará proibido de se aproximar da vítima e não deve ficar a menos de um quilômetro de distância da casa dela, do trabalho ou de qualquer outro lugar frequentado por ela. A comunicação por qualquer meio também está proibida.