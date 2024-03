Olimpíada: veja como ficou o grupo do Brasil no futebol feminino

A Seleção Brasileira feminina de futebol conheceu, nesta quarta-feira (20/3), os adversários nos três primeiros jogos da saga pelos Jogos Olímpicos de Paris-2024. A Amarelinha está alocada no Grupo C, ao lado de duas campeãs mundiais: Espanha e Japão.

A estreia da trupe comandada por Arthur Elias será contra Nigéria ou África do Sul, em 25 de julho, em Bordeaux. A dupla africana ainda joga, entre 5 e 9 de abril, a classificatória para a disputa nos Jogos de Paris-2024. Três dias depois, as brasileiras medem forças com o Japão, no Parque dos Príncipes. No dia 31, fecha a fase de grupos contra a Espanha, novamente em Bordeaux.



A final pela medalha de ouro está marcada 10 de agosto, no Estádio Pare des Princes, do PSG, em Paris. Outras arenas reservadas para a competição são: Stade de Bordeaux, em Bordeaux; Stade de la Beaujoire, em Nantes; Stade de Lyon, em Lyon; Stade de Marseille, em Marselha; Stade de Nice, em Nice; e Stade Geoffroy-Guichard, em Saint-Etienne.



Inaugurado na edição de Atlanta-1996, o futebol feminino olímpico tem quatro campeões inéditos. Os Estados Unidos ostentam quatro ouros, enquanto Alemanha, Noruega e Canadá têm uma cada. As canadenses são as atuais campeãs e eliminaram o Brasil nas quartas de final, com a vitória por 4 x 3 nos pênaltis após o empates sem gols no tempo regulamentar.



Os melhores resultados da Seleção Brasileira são as medalhas de prata nas disputas em Atenas-2004 e Pequim-2008, ambas contra os Estados Unidos. O Brasil se classificou para os Jogos de Paris-2024 com o título da Copa América de 2022. Vice continental, a Colômbia será a outra representante da América do Sul na disputa na França.



O torneio feminino em Paris-2024 é composto por 12 seleções dividias em três grupos com quatro cada. Todas as equipes se enfrentam em turno único. As duas melhores de cada chave e os dois melhores terceiros colocados avançam para as quartas de final.

Grupo A

França

Colômbia

Canadá

Nova Zelândia

Grupo B

Estados Unidos

Zâmbia ou Marrocos

Alemanha

Austrália

Grupo C

Espanha

Japão

Nigéria ou África do Sul

Brasil