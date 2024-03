NBB: Brasília e Cerrado voltam às quadras em excursão por São Paulo

Os representantes candangos do NBB Brasília e Cerrado Basquete se preparam para uma excursão pelo estado de São Paulo. As equipes retornam às quadras após a parada para o Jogo das Estrelas para se revigorar de um retrospecto recente ruim.

Na próxima quarta (20/3), e sexta-feira (22/3), as equipes da capital federal na elite do basquetebol brasileiro terão pela frente, ambos, São José e Mogi, como visitantes. Primeiro, o Cerrado visita o São José às 20h15, e o Brasília, o Mogi, às 20h. Dois dias depois, os adversários se invertem. O time azul joga às 19h30, e o verde, às 20h.

As campanhas dos times da cidade chegam aos últimos capítulos ainda como componentes de cenários distintos. As equipes voltam à ativa após derrotas consecutivas para Vasco e Botafogo, da parte de ambos os lados. Os quatro confrontos aconteceram na capital de todos os brasileiros. Restam apenas oito rodadas em disputa das 36 totais.

Do lado do Cerrado, a pauta no ginásio da ASCEB ainda é chegar aos playoffs. Com a décima quinta colocação, o time verde da capital federal já estaria classificado para o mata-mata caso a competição tivesse o fim decretado agora mesmo. Porém, ainda segue com risco de ficar de fora. Isso porque viu a distância para o décimo sexto, o Caxias, diminuir após a última sequência de compromissos.

Contra Vasco e Botafogo, viveu duas derrotas diante da própria torcida. Ambas, inclusive, foram por apenas três pontos de diferença: 81 x 84, e 79 x 82, respectivamente. Descansa na posição de classificação, todavia, com um por cento a mais de aproveitamento e uma derrota a menos em relação ao Caxias. Viu, no entanto, a distância do décimo quarto, o União Corinthians, aumentar para 5,9% na taxa de aproveitamento.

Apesar disso, o confronto contra o São José poderá colocar a equipe de volta na direção das vitórias. Décimo colocado, o time paulista, apesar de ter marcado mais do que o candango, sofreu mais pontos: são 2.239 contra 2.152.

Independente disso, o confronto não deverá ser simples, em decorrência da campanha realizada pelo São José até aqui. Com 51,7%, possui aproveitamento quase duas vezes melhor que o do Cerrado, e mais do que o triplo em comparação ao do Brasília. As equipes candangas poderão, ao menos, guardar as esperanças no momento ruim do adversário. Nas últimas três partidas, foram três derrotas.

Enquanto o Mogi poderá, ao menos no papel, servir como um bom adversário para o Cerrado, por ter campanha inferior, será para o Brasília um confronto direto na tentativa de se revigorar. Lanterna do campeonato, o time azul venceu apenas quatro das 28 partidas que disputou. Tem, até aqui, 14,3% de aproveitamento. O Mogi, com 20,7%, é o antepenúltimo.

O time do Nilson Nelson precisa vencer para diminuir a distância e manter vivas as chances de uma classificação para a próxima fase - quase inexistentes, à essa altura. O time paulista, contudo, vem em boas fase. São duas vitórias nos últimos três jogos, inclusive contra o próprio São José e o Botafogo. Já o Brasília, perdeu as últimas três.

Os ingressos para as partidas no Ginásio Professor Hugo Ramos, casa do Mogi, poderão ser adquiridos através do aplicativo da equipe, com valores na casa dos R$ 20 para inteira, e R$ 10 para meia entrada. No caso de uma ida ao Ginásio Linneu de Moura, onde o São José manda as partidas, a entrada é gratuita. Para os que não poderão ir aos ginásios, os confrontos poderão ser assistidos através do NBB Basquetpass, serviço de streaming fornecido pela própria liga mediante pagamento de R$ 39,90 mensais.



*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

Saiba Mais Esportes Seleção Brasileira vai jogar com uniforme azul contra Inglaterra

Seleção Brasileira vai jogar com uniforme azul contra Inglaterra Esportes Diário de viagem: dia de conferir de perto a imponência da libra esterlina

Diário de viagem: dia de conferir de perto a imponência da libra esterlina Esportes Jornal espanhol diz que pai de Neymar pagará fiança de Daniel Alves

Jornal espanhol diz que pai de Neymar pagará fiança de Daniel Alves Esportes Euro 2024: repescagem define últimos classificados a partir de quinta

Euro 2024: repescagem define últimos classificados a partir de quinta Esportes Tite brinca em fazer Dorival ‘quebrar a cabeça’ e deseja sucesso na Seleção

Tite brinca em fazer Dorival ‘quebrar a cabeça’ e deseja sucesso na Seleção Esportes STJ forma maioria, e Robinho deverá cumprir pena no Brasil