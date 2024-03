Capital vence Brasiliense fora e se aproxima da vaga na final do Candangão

O Capital está com um pé na final do Candangão 2024. A Coruja venceu o Brasiliense por 1 x 3, nesta quinta-feira (21/3), no Serejão, pela partida de ida da semifinal do estadual e encaminhou a classificação. Por ter a vantagem do empate no agregado, o time do Paranoá pode perder por até um gol de diferença e mesmo assim avança para disputar a primeira final da elite estadual na história do clube.

Mesmo fora de casa, o Capital se impôs na Boca do Jacaré, principalmente no segundo tempo, e construiu a vitória nos pés de Éder Lima, Lucas Oliveira e Kadu Barone. O autor do gol do Jacaré foi João Santos. A volta está marcada para domingo (24/3), às 15h30, no estádio do JK. O classificado avança para a final do Candangão e ganha calendário cheio para 2025, com participações garantidas na Série D, Copa do Brasil e Copa Verde.

*Estagiário sob a supervisão de Victor Parrini

