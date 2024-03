James não descarta retorno ao futebol espanhol: "Por que não?"

James não descarta retorno ao futebol espanhol - (crédito: Foto: Divulgação / São Paulo) Jogada10 Jogada10

Em busca de um espaço no São Paulo, James Rodriguez mostrou, mais uma vez na seleção colombiana, que pode ajudar o São Paulo. Afinal, o meia foi um dos grandes destaques da vitória da Colômbia sobre a Espanha por 1 a 0, em amistoso, em Londres. Entretanto, as poucas oportunidades no Tricolor fazem com que o jogador pense em ”novos ares”.

James teve participação importante no gol da Colômbia, fazendo o lançamento que iniciou o contra-ataque puxado por Luis Díaz. O atacante do Liverpool cruzou para Muñoz balançar as redes. Após a partida, o meia comemorou o triunfo, mas também revelou que não descarta um retorno ao futebol espanhol.

“Quando a gente vai para a seleção, sempre tem que fazer o melhor. No futuro, por que não voltar ao Campeonato Espanhol, uma liga onde sempre quis jogar. Por que não posso voltar?”, disse James.

Foram suas atuações pela Colômbia que o levaram para o Real Madrid, em 2014. James foi o artilheiro da Copa do Mundo do Brasil e ganhou destaque internacional. Contudo, não conseguiu repetir as grandes atuações na equipe merengue.

James busca espaço no São Paulo

O meia de 32 de anos de idade teve um início de temporada conturbado no São Paulo. Sem muitas oportunidades, pediu, no início de fevereiro, para deixar o clube, mas acabou reintegrado duas semanas depois. Desde então, fez quatro partidas pelo Paulista, sempre entrando no segundo tempo. Na eliminação para o Novorizontino nas quartas de final, entrou faltando 11 minutos para o fim do tempo regulamentar.

Aliás, após o amistoso entre Colômbia e Espanha, o técnico Néstor Lorenzo cutucou o São Paulo e disse que espera ver James Rodriguez por mais tempo em campo.

“Digamos que jogue pouco. Outro dia jogou 11 minutos e em 11 minutos o São Paulo chegou mais vezes do que nos 80 anteriores graças ao James. A mim não surpreende, tomara que jogue muito mais no São Paulo para chegar na seleção e poder render os 90 minutos”, disse o treinador.