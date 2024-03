Real Madrid acerta renovação de contrato com Toni Kroos

Toni Kroos em ação com a camisa do Real Madrid - Foto: Javier Soriano/AFP via Getty Images - (crédito: Foto: Javier Soriano/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

Toni Kroos vai permanecer no Real Madrid até junho de 2025. De acordo com informações divulgadas pelo jornal espanhol As, o meia de 34 anos acertou a renovação de contrato por mais uma temporada, que será a 11ª do alemão no clube merengue.

Um dos jogadores mais experientes do elenco, Kross coleciona títulos no clube merengue e aparece como um dos principais meio-campistas da história do Real Madrid. O alemão já conquistou seis Champions com a camisa merengue e soma, ao todo, 21 títulos no clube espanhol.

Além disso, Toni Kroos retornou à seleção da Alemanha nesta Data Fifa de março e se colocou à disposição para disputar a Eurocopa 2024, que será realizada em território alemão. Assim, o jogador foi fundamental para as duas belas vitórias da seleção alemã neste período, contra França e Holanda.