Juventus de olho na contratação de jogador da Seleção Brasileira

Titular da Seleção Brasileira nos dois amistosos nesta Data Fifa, o brasileiro Wendell, de 30 anos, despertou interesse de um gigante do futebol italiano. De acordo com informações do jornal italiano Gazzetta dello Sport, a Juventus mandou um olheiro para observar de perto o lateral-esquerdo que atualmente pertence ao Porto na partida contra a Espanha, na última terça-feira (26), no Santiago Bernabéu.

Ao mesmo tempo, a imprensa italiana explica dois motivos para Wendell ser uma boa alternativa para reforçar a Juventus na próxima temporada.

Wendell tem contrato com o Porto somente até junho de 2025, o que pode pressionar os portugueses a venderem o jogador para evitar que ele deixe o clube sem custos ao fim do vínculo. Além disso, a Juve tem condições de oferecer um salário melhor ao jogador em comparação ao clube português, além de colocá-lo em um dos maiores clubes do futebol italiano.

A Juventus monitora opções para reforçar a lateral-esquerda na próxima temporada. O contrato de Alex Sandro termina no próximo mês de junho, enquanto Kostic não tem sido muito influente no setor ofensivo.

Por outro lado, Wendell ganhou espaço no time titular do Porto nos últimos três anos no clube e já disputou 97 partidas pelo Dragão. Além disso, o brasileiro vive seu melhor momento na atual temporada e a estreia na Seleção Brasileira confirmou a boa fase do jogador.