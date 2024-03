Ainda lutando por reação no Português, Porto visita o Estoril

Porto, de Galeno, precisa ganhar para não se afastar mais ainda - (crédito: Foto: Divulgação/Porto) Jogada10 Jogada10

Neste sábado (30), o Porto encontra o Estoril, pela 27ª rodada do Campeonato Português, em jogo que vale a sobrevivência do sonho do título português para o time azul e branco. Os Dragões estão longe dos líderes, Sporting e Benfica, precisando portanto de um triunfo para continuar na briga pela conquista nacional.

Jogando no Estoril, o Porto contará com o retorno do atacante Galeno, brasileiro que defendeu a Seleção durante a data Fifa. Eliminado da Liga dos Campeões pelo Arsenal, o clube vem de boa sequência na liga, na qual não perde há quatro partidas. Mas está dez pontos atrás do Sporting e precisará de uma grande recuperação (além de uma baixa de rendimento dos rivais) para manter-se na briga.

Por outro lado, o Estoril briga para não cair. Embora tenha o sétimo melhor ataque da competição, com 42 gols, perdeu mais da metade de seus jogos (15 entre 26). Além disso, está apenas dois pontos acima do Portimonense, primeiro time da zona de rebaixamento. Dessa forma, vencer em casa é fundamental. No ano passado, a equipe conseguiu bater o Porto duas vezes: na Copa da Liga e no Campeonato Português.

Também neste sábado, a rodada contará com Vitória de Guimarães x Moreirense, Arouca x Farense e Boavista x Rio Ave.

CAMPEONATO PORTUGUÊS – 27ª RODADA

Sexta-feira (29/3)

Gil Vicente 1×2 Famalicão

Benfica 1×0 Chaves

Estrela Amadora 1×2 Sporting

Sábado (30/3)

Vitória de Guimarães x Moreirense – 12h30

Arouca x Farense – 12h30

Boavista x Rio Ave – 15h

Estoril x Porto – 17h30

Domingo (31/3)

Vizela x Casa Pia – 14h

Segunda-feira (1/4)

Portimonense x Braga – 16h15

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.