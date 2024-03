Flamengo vence Nova Iguaçu com facilidade e encaminha título carioca

Pedro tem 11 gols em 11 partidas oficiais na temporada 2024 - (crédito: Foto: Divulgação/Flamengo) Jogada10 Jogada10

Vitória rubro-negra e título estadual encaminhado. O Flamengo encarou o Nova Iguaçu neste sábado, pelo jogo de ida da final do Campeonato Carioca 2024, e venceu a Laranja da Baixada por 3 a 0. Com dois de Pedro, artilheiro do torneio com 11 gols, e um de Ronald (contra) no Maracanã, o clube da Gávea colocou uma mão e meia na taça.

Dessa forma, com o resultado, o Flamengo poderá empatar ou perder por até dois gols de diferença no jogo de volta para conquistar o 38º título carioca. Para o Nova Iguaçu, entretanto, somente vitória por quatro gols de diferença dá o título inédito. Se o time da Baixada Fluminense vencer por três gols de diferença, o jogo irá para os pênaltis.

Primeiro tempo

O Flamengo dominou o primeiro tempo, foi para o intervalo vencendo por 1 a 0, mas poderia ter feito mais. Apesar de começar errando alguns passes, o Rubro-Negro logo passou a controlar a partida e abriu o placar aos 19 minutos. Ayrton Lucas invadiu a área, mas sofreu toque de Xandinho. O juiz marcou pênalti, que Pedro deslocou o goleiro para marcar. O Fla teve mais algumas chances claras, como com o próprio Pedro, que perdeu gol na pequena área. O Nova Iguaçu, porém, sem conseguir chegar à área rubro-negra, apostou em chutes de longe. Xandinho e Yan arriscaram de fora da área e obrigaram Rossi a fazer grandes defesas. Aos 47, Sérgio Raphael, após bola levantada na área, cabeceou sozinho após Rossi sair mal, mas a bola foi para fora. No minuto seguinte, Pedro marcou mais um, mas o VAR pegou impedimento milimétrico e anulou.

Segundo tempo

A etapa final seguiu com mais domínio do Flamengo, que ampliou ainda mais o controle da partida. Logo com sete minutos, Luiz Araújo achou lindo lançamento para Everton Cebolinha, que dominou dentro da área e tocou para Pedro. Livre na pequena área, o camisa 9 só escorou para o fundo das redes. O time de Tite seguiu com a posse de bola e criando chances e fez o terceiro aos 31. Ou melhor, o Nova Iguaçu fez o terceiro para o Flamengo. Em bola disputada dentro da área, Pedro tentou limpar a marcação, mas Ronald tentou cortar e acabou encobrindo o goleiro Fabrício, fazendo um gol contra. No fim foi só administrar o resultado e esperar o apito final para celebrar.

Sequência

Flamengo e Nova Iguaçu voltam a se enfrentar no domingo da outra semana (7 de abril) pelo jogo de volta da final do Campeonato Carioca, novamente no Maracanã. Antes, porém, o Rubro-Negro estreia na Libertadores 2024 na terça-feira, diante do Millonarios (COL), fora de casa.

NOVA IGUAÇU 0 X 3 FLAMENGO

Campeonato Carioca 2024 – Final – Jogo de ida

Data: 30/03/2024, às 17h (de Brasília)

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Público: 43.778 torcedores

Renda: R$ 3.853.735,00

NOVA IGUAÇU: Fabrício; Yan (Matheus Matias, 38’/2ºT), Gabriel Pinheiro, Sérgio Raphael (Ronald, 26’/2ºT) e Maicon (Sidney, 17’/2ºT); Igor Guilherme (Fernandinho, 17’/2ºT), Albert e Yago; Xandinho (Alegria, 17’/2ºT), Bill e Carlinhos. Técnico: Carlos Vitor

FLAMENGO: Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar (Igor Jesus, 26’/2ºT), De la Cruz (Allan, 17’/2ºT) e Arrascaeta (Matheus Gonçalves, 33’/2ºT); Luiz Araújo (Victor Hugo, 33’/2ºT), Everton Cebolinha (Bruno Henrique, 26’/2ºT) e Pedro. Técnico: Tite

Gols: Pedro, 19’/1ºT (0-1); Pedro, 7’/2ºT (0-2); e Ronald (contra), 31’/2ºT (0-3)

Árbitro: Alex Gomes Stéfano

Assistentes: Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha e Thiago Rosa de Oliveira Esposito

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda

Cartão Amarelo: Albert e Igor Guilherme (NIG); Varela e Pulgar (FLA)

Cartão Vermelho: –