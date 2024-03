Foi dramático, mas Al Hilal vence o 30º jogo seguido

Jorge Jesus em ação na vitória do Hilal sobre o Al Shabab - - (crédito: Foto: Divulgação/Al Hilal) Jogada10 Jogada10

O Al Hilal segue ampliando a sua série de vitórias seguidas. O time árabe, que já é o recordista mundial, chegou aos 30º triunfo seguido ao bater, fora de casa, o Al Shabab, por 3 a 2 na tarde deste sábado (30/3). O jogo valeu pela 25ª rodada do Campeoanto Saudita. O time do treinador Jorge Jesus, ainda sem Neymar (lesionado, mas curtindo festas e eventos nos Estados Unidos ) marcou seus gols com Mitrovic (dois), Milinkovic-Savic e Al-Dawsari. O brasileiro Michael, mesmo passando em branco, foi destaque, participando em três gols. O Shabab marcou com Al-Juwayr, Sibyani e Saiss.

O Al Hilal, assim, chega aos 71 pontos, contra 12 de frente para o vice-líder Al Nassr (que goleou na rodada com CR7 fazendo três gols). Se aproximando rapidamente do título. O Shabab tem 28 pontos, em 11º.

Hilal sofre para segurar a vitória

Apesar de levar um gol logo no início, com Al-Juwayr aos três minutos, o time de Jorge Jesus impôs a sua qualidade no toque de bola e chegou ao empate aos 20 minutos. Michael lançou Mitrovic que sofreu pênalti e cobrou empatando. Ainda no primeiro tempo, Milinkovic e Milinkovic-Savic colocaram 3 a 1 no placar para os visitantes. Já no segundo tempo, aos 12 minutos, Michael apareceu pela esquerda e tocou para a conclusão de Al Dawasari. A vitória estava assustada, o Hilal tratou de cadenciar o jogo e levou um gol de Sibyani. Com isso, o Shabab passou a pressionar e colocou fogo no jogo, quando, aos 34, Saiss fez o terceiro gol. Daí para a frente, o Hilal, preocupado em não ceder o empate, se segurou na defesa e, em dois lances quase levou o empate; Mas sustentou o 4 a 3.