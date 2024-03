A ginasta brasileira Jade Barbosa conquistou, neste domingo (31/3), a medalha de ouro na Copa do Mundo de Antalya, na Turquia, com uma nova apresentação no Solo ao som da cantora Britney Spears.

Essa foi a primeira competição em que Jade apresentou a coreografia e tirou a nota de 13,833 para alcançar o lugar mais alto do pódio, à frente das francesas Morganie Ramer, que ficou com a prata (13,667 pontos) e Melanie Jesus, que ficou com o bronze (13,600 pontos).

Assista a performance:

JADE SPEARS TÁ ON, MEUS AMIGOS!!! ???????????? E COM GOSTINHO DE OURO????!!! Nossa @Jade__fbarbosa apresentou sua série de solo ao som de “Baby one more time” na final de solo da Copa do Mundo de Ginástica Artística de Antalya, na Turquia ????????! E VEIO O PRIMEIRO LUGAR!!! ????



?? Com essa… pic.twitter.com/l1XJq2bbQd — Confederação Brasileira de Ginástica (@cbginastica) March 31, 2024

Na mesma competição, outros três atletas do Time Brasil subiram ao pódio com medalhas de prata: Rebeca Andrade nas barras assimétricas, Flavia Saraiva na trave e Diogo Soares na barra fixa.

Os atletas brasileiros da modalidade participaram da competição como parte da preparação para as Olimpíadas de Paris, que começam em julho.