Homem incendeia a casa da mãe duas vezes no mesmo dia em Samambaia

Na noite da última terça-feira (26/3), um homem foi preso após incendiar a casa da mãe por duas vezes seguidas, na QR 123, em Samambaia Sul. A informação foi divulgada pelos bombeiros somente no último sábado (30/3). Ninguém ficou ferido. Segundo a mãe, o incêndio teria sido causado propositalmente pelo filho.

Por volta das 17h do dia do ocorrido, a equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionada para conter um incêndio que tomava conta da casa. A equipe conseguiu controlar o fogo, mas, às 19h40, recebeu um novo chamado para o mesmo endereço.



Na primeira ocorrência, os bombeiros se depararam com a residência em chamas. Dois quartos, o banheiro e a cozinha tinham sido atingidos. Quando o fogo começou, a mãe estava na casa, mas conseguiu sair antes dos bombeiros chegarem. A mulher relatou aos bombeiros que o filho havia iniciado o incêndio propositalmente. A equipe conseguiu controlar o fogo, mas não encontrou o suposto autor no local.

À noite, quando o Corpo de Bombeiros retornou à residência, havia ainda um Corsa Prata envolvido em chamas, além do quarto e da sala, que tinham sido protegidos na ocorrência anterior. De acordo com o CBMDF, o fogo foi extinto, mas consumiu praticamente todos os móveis da residência e parte do automóvel.

Todos os móveis da residência ficaram destruídos (foto: Divulgação/CBMDF)

No segundo chamado, enquanto o suspeito tentava fugir outra vez, um popular o mobilizou e iniciou uma luta corporal. Com a ajuda de outras pessoas presentes, o homem conseguiu conter o suspeito até a chegada da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). De acordo com os bombeiros, o popular que iniciou a luta corporal sofreu alguns ferimentos e teve de ser socorrido e conduzido ao hospital.

Não há informações sobre o que teria motivado o suspeito a iniciar o incêndio, bem como para onde foi levado após a chegada da PMDF.