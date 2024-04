Landim diz que Flamengo não negocia renovação de Gabigol no momento

Landim declarou que Flamengo pretende seguir com Gabigol - (crédito: Foto: Alexandre Vidal / Flamengo) Jogada10 Jogada10

O futuro de Gabigol segue indefinido no Flamengo. Punido por tentativa de fraudar exame antidoping, o atacante tem contrato com o Rubro-Negro, mas não sabe se continuará no clube em 2024. E o presidente Rodolfo Landim falou sobre o tema.

“O contrato do Gabriel termina dia 31 de dezembro, e a partir do dia 1º de junho ele tem liberdade de assinar com qualquer outro clube. O Flamengo historicamente já demonstrou em diversas oportunidade que leva o contrato dos jogadores até o fim e renova no final. Fizemos isso com Diego Ribas, Diego Alves, Filipe Luís, Bruno Henrique, e eles renovaram com o Flamengo. Aconteceu, por exemplo, que o Everton Ribeiro a gente fez uma proposta e ele recebeu uma oferta melhor no mercado. Não conseguimos igualar essa proposta e desejamos sorte para ele”, disse Landim à “CBN”.

O presidente rubro-negro afirmou que o Flamengo fará uma proposta no momento certo, mas que não pode prever o futuro. Landim disse que pretende seguir com o atacante, mas que a decisão final será do camisa 10.

"A gente vai fazer uma proposta. (…) O Gabigol vai ter essa oportunidade para ele decidir. Então não dá para a falar unilateralmente se a gente conta com ele ou não. Certamente vamos querer contar, mas pode ser que ele tenha outras oportunidades melhores do que jogar no Flamengo. Vai estar na mão dele decidir isso", concluiu.