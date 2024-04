Candangão pode consagrar uma das sete SAF's campeãs no fim de semana

A cada ano, a tendência das Sociedades Anônimas do Futebol (SAFs) ganha força no Brasil, com novos clubes aderindo ao modelo implementado na estrutura esportiva do país em agosto de 2021. No entanto, o encerramento da maioria dos campeonatos estaduais de 2024, neste fim de semana, tem tudo para ser um marco de grande valor em relação aos aguardados resultados obtidos em campo. Em ao menos seis competições regionais, o campeão pode ser uma equipe alinhada aos conceitos de gestão empresarial. O Distrito Federal, inclusive, é um dos territórios onde o perfil administrativo caminha para conquistas concretas.

No papel, a transição de gestão para SAF costuma ter, inicialmente, motivações financeiras. No caso de vários grandes clubes, as dívidas impagáveis e as novas possibilidades de angariar recursos pomposos a curto prazo através de investidores são os grandes atrativos. O sonho é, com isso, viabilizar condições de ampliar o investimento no futebol de maneira não tão longínqua. Nas equipes menores, a troca costuma ser encarada como meio viável de maximizar o crescimento e o impulsionamento no cenário nacional. As conquistas nos gramados ainda servem como propulsores para a crença no sucesso.

No Distrito Federal, o Capital é quem lidera a movimentação fora das quatro linhas. Oficializado SAF desde 19 de fevereiro, o Coruja depende de uma vitória simples contra o Ceilândia, no sábado, às 15h, no Estádio Nacional Mané Garrincha, para colocar uma medalha de ouro do Campeonato Candango no peito logo no início da transição administrativa. O time tricolor é tocado pelo presidente Godofredo Gonçalves desde 2019 com viés empresarial. Aprimorar o processo de modernização e profissionalização da equipe de futebol é um dos fatores da troca. Toda a mudança foi gerida pelo escritório Agi, Santa Cruz & Lopes Advocacia.

"A gente veio batendo na trave no Candangão nos últimos três anos. E, graças a Deus, conseguímos estar na final e, no ano que vem, ter calendário cheio com Série D do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Verde. Então, a gente vê que o projeto foi bem pensado, foi bem estruturado", ressalta o dirigente. Adversário do confronto, o Ceilândia também tem o poder centralizado. Seguindo o exemplo do Capital, o Gato Preto estuda a possibilidade de se transformar em SAF. Embora ainda não aprofundada completamente, a adoção do modelo foi aprovada em assembleia geral do clube alvinegro em 17 de novembro de 2022.

Longe da capital federal, também há forte tendência de uma SAF gritar "é campeão" neste fim de semana. Há confrontos, inclusive, de modelos administrativos. Hoje empresas com o futebol disponível a investidores, Bahia (Grupo City), Fortaleza (sem venda de controle), Cuiabá (Família Dresch) e Maringá sonham com taças contra Vitória, Ceará, União Rondonópolis e Athletico-PR, equipes ainda operando na ideia de gestão tradicional. O Furacão é um dos exemplos em transição. Em algumas entrevistas, o presidente Mario Celso Petraglia afirmou estar preparando o clube para a transição em um futuro não tão distante.

Minas Gerais será o único estado com duelo 100% SAF na grande final. Um dos pioneiros na alteração de gestão no Brasil, o Cruzeiro mede forças com o rival Atlético-MG. A Raposa tem o futebol gerido elo grupo de Ronaldo Fenômeno, enquanto o Galo atua sob a batuta da holding controlada por Rubens e Rafael Menin, em parceria com Ricardo Guimarães e os fundos de investimentos FIP e FIGA. Muito além do Mineiro, o cenário está propício para as empresas do futebol começarem a colher frutos dourados, a começar pelos campeonatos caseiros.

SERVIÇO

Final do Candangão: Capital x Ceilândia

Quando: 6/4/2024, sábado

Horário: 15h

Local: Estádio Nacional Mané Garrincha



Ingresso: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia)

