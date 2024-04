Celtics arrasam OKC e confirmam status de melhor time da temporada na NBA

O letão Kristaps Porzingis foi o cestinha do confronto, com um duplo-duplo de 27 pontos e 12 rebotes - (crédito: Brian Babineau / AFP) Agência Estado Agência Estado E-mail

O Boston Celtics confirmou na noite da última quarta-feira (3/4) o status de melhor time da temporada regular da NBA. Em casa, arrasou o Oklahoma City Thunder, que liderava a Conferência Oeste até terça-feira, pelo placar de 135 a 100, e garantiu o primeiro posto geral desta fase da competição.

Os Celtics exibem campanha primorosa, de incríveis 60 vitórias e apenas 16 derrotas. Nenhum outro time da competição conseguirá superar a campanha do time de Boston até o fim da temporada regular. Assim, os Celtics asseguram a vantagem de decidir em casa todos os confrontos que disputar nos playoffs.

"É muito difícil de fazer. Talvez nunca mais estejamos nesta posição", celebrou o técnico dos Celtics, Joe Mazzulla, sobre a marca de 60 vitórias. "Conversamos sobre isso como equipe. Conversamos sobre isso antes do jogo, para tentar tratar este jogo como um argumento decisivo. Colocar isso em nós mesmos para podermos fazer isso. Acho que foi importante simularmos isso. Vamos celebrar nesta noite porque, quando acordarmos amanhã, ninguém mais vai se importar."

Nesta quarta, Kristaps Porzingis foi o melhor jogador dos Celtics em quadra, com um duplo-duplo de 27 pontos e 12 rebotes. Jayson Tatum contribuiu com 24 pontos enquanto Jaylen Brown anotou 23. Pelo Thunder, que ocupava a liderança do Oeste até terça-feira, Josh Giddey foi o maior pontuador, com 17. Com a segunda derrota seguida, o Thunder caiu para o terceiro posto na tabela da Conferência Oeste, com 52 triunfos e 24 derrotas.

Em outro importante jogo da rodada, o Los Angeles Lakers venceu mais uma, desta vez fora de casa. O time de LeBron James superou o Washington Wizards por 125 a 120. O astro registrou 25 pontos, nove assistências e sete rebotes e jogou à sombra de Anthony Davis, que anotou um duplo-duplo de 35 pontos, sendo 19 somente no primeiro quarto, e 18 rebotes.

Com a terceira vitória seguida, os Lakers seguem sonhando com a vaga direta nos playoffs. Em nono lugar, dentro da zona de classificação para o play-in (a repescagem do mata-mata), o time californiano tem retrospecto de 44/33. Já os Wizards apenas cumprem tabela nesta reta final da temporada regular, no 14º e penúltimo lugar do Leste, com 15/62.

Também em momento positivo, o Phoenix Suns faturou a segunda consecutiva ao superar o Cleveland Cavaliers por 122 a 101, em casa. Devin Booker brilhou mais uma vez, com 40 pontos e oito assistências, enquanto Kevin Durant anotou 32 pontos. Donovan Mitchell foi o destaque dos Cavaliers, com 24 pontos. Os Suns estão dentro da zona de classificação direta aos playoffs, no sexto posto do Oeste, com 45/31. Os Cavaliers figuram em terceiro no Leste, com 46/31, ainda sem confirmar a vaga nos playoffs.

Confira os resultados da noite da última quarta-feira:

Washington Wizards 120 x 125 Los Angeles Lakers

Charlotte Hornets 86 x 89 Portland Trail Blazers

Atlanta Hawks 121 x 113 Detroit Pistons

Brooklyn Nets 115 x 111 Indiana Pacers

Boston Celtics 135 x 100 Oklahoma City Thunder

Milwaukee Bucks 101 x 111 Memphis Grizzlies

New Orleans Pelicans 108 x 117 Orlando Magic

Minnesota Timberwolves 133 x 85 Toronto Raptors

Phoenix Suns 122 x 101 Cleveland Cavaliers

Acompanhe os jogos desta quinta-feira:

Dallas Mavericks x Atlanta Hawks

Miami Heat x Philadelphia 76ers

New York Knicks x Sacramento Kings

Houston Rockets x Golden State Warriors

Los Angeles Clippers x Denver Nuggets