Lorena brilha nos pênaltis e Brasil garante o 3º lugar na SheBelieves

Em decisão por pênaltis, Lorena agarrou todas as cobranças do Japão e a Seleção Brasileira Feminina ficou com o bronze na SheBelieves Cup 2024. A partida ocorreu na tarde desta terça-feira (9) no Estádio Lower.com Field, em Ohio, nos Estados Unidos. Com uma reviravolta, as brasileiras conseguiram reagir à pressão japonesa e empataram o jogo por 1 a 1. Nos pênaltis, o Brasil só precisou cobrar três vezes porque Lorena pegou três das adversárias, terminando em 3 a 0.

Nas semifinais da SheBelieves, a Seleção Brasileira caiu para o Canadá em jogo também decidido em pênaltis. A partida terminou 1 a 1 no tempo regulamentar e nos pênaltis as canadenses passaram com o resultado de 4 a 2. O Japão foi eliminado pelos anfitriões e hexacampeões do torneio, os Estados Unidos, por 2 a 1.

Pressão japonesa

O primeiro tempo foi dominado pela Seleção Japonesa, principalmente o meio de campo. Os erros do Brasil na saída de bola e a falta de velocidade, contribuíram para que o Japão mantivesse o domínio. A seleção verde-amarela teve poucos momentos em que conseguiu infiltrar a defesa adversária mas nenhum lance de perigo foi criado. A pressão da seleção asiática foi sentida pelo Brasil e suficiente para abrir o placar.

Hasegawa roubou a bola e contra duas do Brasil avançou pela direita para cruzar para a atacante Tanaka finalizar na boca do gol direto para as redes.

No final da etapa, o Brasil sentiu o gol adversário e partiu para cima. Cristiane protagonizou um chute forte de voleio, mas a goleira japonesa foi mais rápida e conseguiu fazer uma grande defesa. No lance seguinte, a bola de Cris achou Priscila sozinha na ofensiva, a meia finalizou de fora da área, com marcação dupla em cima dela, mas novamente o lance terminou nas mãos de Yamashita.

Aos 44 minutos, o Japão quase aumentou a vantagem com a melhor chance do jogo, depois do gol. Com a mesma assistência do gol, Hasegawa levou a bola até o fundo do lado esquerdo do campo e virou o jogo para a direita, onde Fujino estava livre, mas cara a cara com Lorena chutou para fora.

Reação do Brasil

Na volta dos vestiários, o Brasil se transformou, estava mais presente no jogo e partindo para cima da adversária. As brasileiras conseguiram segurar o jogo, mas mesmo com a bola no pé ainda havia dificuldade em avançar para o meio ofensivo. O Japão tentava quando dava e, por mais que isolados, dois lances da atacante Fujino quase aumentaram o prejuízo para o Brasil.



Aos 21 minutos, foi marcado pênalti para o Japão e parecia atrapalhar o favoritismo brasileiro no segundo tempo. A autora do gol, Tanaka tinha oportunidade de firmar o resultado, mas, para sorte do Brasil, hoje era o dia da Lorena brilhar. A goleira brasileira catou no canto direito dela.

Se tem alguém que sabe fazer gol de cabeça, essa alguém é Cristiane e nesse jogo se provou mestre mais uma vez. As alterações de Arthur Elias se mostraram efetivas e Yasmin precisou somente de quatro minutos em campo para lançar a bola do escanteio para a atacante veterana cabecear para dentro e deixar tudo igual. Foi o gol de número 117 dela pela Seleção Brasileira.

O tempo restante no tempo regular foi um bombardeio do Brasil em cima das adversárias. Muitos lances davam oportunidades para virar o jogo, mas a zaga japonesa, muito bem posicionada, afastava o perigo. Vale destacar a atuação das jogadoras que entraram no segundo tempo na substituição feitas por Arthur Elias, principalmente Antonia, responsável pela criação no meio de campo, e Yasmin, protagonista das finalizações na segunda etapa.

BRASIL 1(3) x 1(0) JAPÃO

SheBelieves Cup 2024

Cartões amarelos: Lauren, Fê Palermo

Gols: Mina Tanaka e Cristiane

Escalação do Japão: Yamashita; Shimizu, Ishikawa, Minami, Kitagawa; Hayashi, Koga; Hamano (ueno), Hasegawa, Fujino; Tanaka. Técnico: Futoshi Ikeda.

Escalação do Brasil: Lorena; Lauren (Antônia), Tamires (Yasmin), Tarciane; Priscila (Gabi Portilho), Angelina, Júlia Bianchi, Fê Palermo (Thaís Ferreira); Jaqueline, Cristiane e Marta. Técnico: Arthur Elias.



*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

Saiba Mais Esportes PSG x Barcelona: onde assistir e escalações

PSG x Barcelona: onde assistir e escalações Esportes Nigéria se classifica para Olímpiadas e pega o Brasil na estreia no futebol feminino

Nigéria se classifica para Olímpiadas e pega o Brasil na estreia no futebol feminino Esportes Rodrygo comemora o gol à Cristiano Ronaldo: ‘Ele é meu herói’

Rodrygo comemora o gol à Cristiano Ronaldo: ‘Ele é meu herói’ Esportes Atlético-MG x Rosario Central: onde assistir e escalações

Atlético-MG x Rosario Central: onde assistir e escalações Esportes Harry Kane confirma a sua fama de carrasco do Arsenal

Harry Kane confirma a sua fama de carrasco do Arsenal Esportes David Braz, do Fluminense, acerta com o Goiás