Primeiro jogo da NFL no Brasil será entre Packers e Eagles

O primeiro jogo da NFL, liga de futebol americano dos Estados Unidos, no Brasil já tem data e confrontos definidos. No dia 6 de setembro, o Green Bay Packers enfrenta o Philadelphia Eagles em solo brasileiro.

A partida ocorrerá na Neo Química Arena, estádio do Corinthians, no dia 6 de setembro, uma sexta-feira. Será a primeira partida da competição no Brasil como uma estratégia de popularizar o esporte no país.

A confirmação da partida foi feita pelo vice-presidente sênior da NFL Internacional, Gerrit Meier, com a Prefeitura de São Paulo, nesta quarta-feira (10/4).

Além deste ser o primeiro jogo no Brasil, São Paulo será também a primeira cidade da América do Sul a receber uma partida da NFL.

As partidas da NFL também ocorrerem com frequência em estádios de Londres, no Reino Unido. A cidade, inclusive, vai receber dois jogos da temporada, um no Tottenham Hotspur Stadium, outro Wembley. Além disso, o estádio do Bayern de Munique também receberá um jogo.

Títulos do Green Bay Packers

O time está entre os maiores campeões da NFL, vencendo quatro edições do Superbowl: 1966, 1967, 1996 e 2010.

Títulos do Philadelphia Eagles

O time já foi pra quatro Superbowls na história: em 1981, 2005, 2018 e 2023. Contudo só venceram uma vez, em 2018, contra o New England Patriots.