Brasília perde primeiro jogo da semifinal contra Goiás

O Brasília Vôlei perdeu o primeiro jogo da semifinal da Série B da Superliga Masculina de Vôlei. O Goiás abriu a vantagem na eliminatória vencendo por 3 sets a 0. As parciais foram 27/25, 25/21 e 25/18. Mesmo jogando em casa, a equipe brasiliense não conseguiu fechar nenhum set. O segundo jogo será na próxima terça-feira (16) em Goiânia, no Ginásio SESI Vila Canaã, às 20h. A partida terá transmissão do Sportv 2. O Brasília tem que ganhar para conseguir levar a disputa para o terceiro jogo e tentar a vaga na final e na Série A na próxima temporada. Os dois finalistas garantem a presença na elite do vôlei.

A partida já iniciou emocionante. O Brasília estava aproveitando a vantagem do mando de quadra e conseguiu manter a liderança. Com a equipe adversária na cola, o Brasília desde o começo esteve na frente no placar, com apenas um ponto de diferença. Esse resultado perdurou até o 11º ponto quando o time da casa conseguiu, finalmente, abrir dois pontos. O que parecia um jogo com o Brasília como favorito e um set decidido, virou nos finalmentes. O Goiás tomou a liderança no 26º ponto e com 27 fechou a primeira etapa do jogo, deixando a equipe da casa com 25.

No segundo set, o Goiás aproveitou o embalo de ter vencido o primeiro e saiu na frente. A equipe goiana conseguiu se manter na liderança durante toda a segunda etapa da partida. O Brasília, com dificuldade, só conseguia diminuir a diferença com os erros de ataque adversário. Aos 19 pontos, os visitantes conseguiram ficar seis pontos à frente da equipe da casa. O time candango lutou pelo empate mas não foi suficiente para alcançar os adversários que encerraram o set em 25 a 21.

Após um set apagado, o Brasília reagiu no terceiro e deixou a partida emocionante, com a oportunidade de mais um set. Os candangos começaram ganhando, mas a disputa estava grande. As duas equipes começaram a alternar a liderança e viravam o placar a cada ponto. Só que isso mudou no sétimo ponto do Goiás, quando conseguiram abrir pela primeira vez no set dois pontos de vantagem. O Brasília conseguiu encostar novamente, mas a reação não foi suficiente. O time visitante disparou e aos 21 pontos estava sete à frente dos mandantes. A equipe de Taguatinga diminuiu a diferença, mas ficou para . O set fechou em 25 a 18.



*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

