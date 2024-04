Brasileirão 2024: em meio a CPI das Apostas, competição terá patrocínio de bet

Dois dias após o Senado instalar nova Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para apurar denúncias de manipulações de resultados no futebol e as atuações das casas de apostas, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) rebatizou a competição mais importante do país com a benção de um cassino on-line. Ontem, a plaquinha subiu na sede da entidade, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro: sai o Assaí Atacadista, parceiro da elite nacional nos últimos seis anos, e entra a Betano para estampar a logomarca na competição pelas próximas três temporadas. Ação despretensiosa? Que nada. Está mais para jogada ensaiada iniciada pelos próprios clubes, de 2019 para cá.

O Fortaleza foi a primeira instituição do pelotão de elite do futebol nacional a tabelar com empresas do ramo. Há cinco anos, estampava nos uniformes a marca da NetBet e, hoje, une forças com a Novibet. A tendência mercadológica é seguida por mais da metade dos concorrentes no Brasileirão 2024. Dos 20 envolvidos na nova edição, 14 têm casas de aposta como principal investidor. São 12 CNPJs diferentes registrados na disputa. As exceções à regra são Grêmio e Internacional, turbinados pelo banco gaúcho Banrisul; Cuiabá, apoiado pela Drebor, fábrica de materiais de recapagem a de pneus; Palmeiras, assistido pela Crefisa, companhia de crédito pessoal; e Red Bull Bragantino, potencializado pela marca de bebidas energéticas.

O Vasco é o único com espaço vago na faixa mais nobre da camiseta, por enquanto. A diretoria cruzmaltina tem acordo firmado justamente com a nova queridinha da CBF, a Betano. Até o ano passado, a Pixbet ostentava a logo no uniforme cruzmaltino. A realidade do Brasileirão vai na contramão do campeonato nacional mais badalado do planeta bola. A Premier League vetou que os 20 clubes desfilem pelos gramados da Inglaterra com patrocínio master de casas de apostas. Um dos motivos é a responsabilidade com os torcedores. As regras por lá entram em vigor a partir da temporada 2025/26. Nesse intervalo, sete times da terra do Rei Charles III recebem recursos de apostas on-line.

A sociedade entre CBF e Betano indica que as coisas devem seguir como estão. A empresa não é marinheira de primeira viagem. Fundiu-se com o Fluminense na temporada passada, segue como a principal fonte de recurso do Atlético-MG e, possivelmente, nova apoiadora do Vasco. A adesão à Série A é uma espécie de triplete. A companhia também detém os naming rights da segunda divisão do país e da Copa do Brasil. O novo negócio renderá à entidade máxima do futebol nacional entre R$ 70 milhões e R$ 80 milhões por ano.

Diretor de marketing e comercial da CBF, Lênin Franco celebrou a novidade. "A seriedade do novo parceiro é comprovada através da presença em clubes de classe mundial e torneios internacionais. Estamos confiantes de que todos se beneficiarão com essa parceria, desde o futebol brasileiro em geral até os torcedores e a comunidade. Desejamos um ótimo início de Brasileirão Betano neste fim de semana", discursou o executivo.

Na cerimônia de ontem, foram anunciadas iniciativas, como troféus para o melhor jogador de cada partida, eleito em votação popular, assim como as estatuetas de Gol da Rodada, Craque Betano do Mês e Craque do Brasileirão Betano. As redes sociais da competição também foram rebatizadas com o nome da empresa.

Investigações

A CPI das Apostas Esportivas é presidida pelo senador Jorge Kajuru (PSB-GO) e tem relatoria do ex-atacante Romário (PL-RJ). O cronograma prevê reuniões pelos próximos 180 dias, sempre às quartas-feiras, às 14h, para analisar os possíveis 109 casos de fraudes no futebol, segundo relatório da SportRadar, empresa que monitora e fornece dados para as bets. Quando houver depoimentos de longa duração, a comissão poderá se reunir na segunda, às 15h. "Sabemos dos problemas que o nosso futebol vive. Aqui (na CPI), são pessoas que querem, definitivamente, colocar tudo a limpo, querem abrir as caixas-pretas dessas casas de apostas que existem no nosso país, entender, conhecer melhor que tipo de manipulação vem acontecendo e quais são os autores e atores dessas manipulações", destacou o Baixinho à Agência Senado.

O primeiro convidado pela Comissão será o dono da SAF do Botafogo, o americano John Textor, forte acusador de supostos esquemas de manipulações de resultados com participações de jogadores e de equipes de arbitragens. Embora seja o capitão desse time, Kajuru é garoto-propaganda de uma bet anunciadora do programa de entrevistas Podk Liberados, da TV Meio, sediada no Piauí. "A BETesporte esquenta o jogo. Na BETesporte, você encontra as melhores cotações para esquentar a partida e tornar tudo mais emocionante", divulgou em 6 de abril, no intervalo da conversa com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. À Folha de S. Paulo, o senador ressaltou que a propaganda era para a TV e não de cunho pessoal e que a empresa não possui denúncias.

Agenda do dia

Quatro partidas inauguram o Brasileirão de cara nova. Campeão pela última vez em 1979 e vice cinco vezes nos últimos anos — 2005, 2006, 2009, 2020 e 2022 —, o Internacional é gigante do país há mais tempo sem soltar o grito de campeão. Pressionado pelos quatro jogos sem vitória, o Colorado recebe no

Beira-Rio um Bahia também sob cobranças da torcida após a final estadual perdida para o arquirrival Vitória. O Heriberto Hulse recebe o duelo entre recém-promovidos, Criciúma e Juventude. Regente da América do Sul, o Flu estreia contra o Bragantino com status de candidato ao título, diferentemente do São Paulo do pressionado Thiago Carpini. O desafio da equipe do Morumbi é contra o Fortaleza, de Juan Pablo Vojvoda, um dos técnicos mais longevos do país. O Premiere transmite todos os confrontos.