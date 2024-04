"Escolha de vida", diz brasiliense Felipe Anderson sobre acerto com Palmeiras

Anunciado como reforço do Palmeiras depois do término do Campeonato Italiano, o meia brasiliense Felipe Anderson falou pela primeira vez nesta sexta-feira sobre o acordo com o time paulista. O jogador de 31 anos nascido em Santa Maria participou da vitória por 1 x 0 da Lazio contra o Genoa pela 33ª rodada da liga nacional do País da Bota.

"Não acompanho notícias de mercado, mas neste momento tinha algo concreto e achei oportuno confirmar. Foi uma escolha de vida e com certeza não afeta a minha relação com a Lazio, com os donos e os torcedores", comentou Felipe Anderson em entrevista ao canal por streaming DAZN da Itália.

O jogador aproveitou para agradecer ao presidente da Lazio Cláudio Lotito pelo aval para o anúncio do Palmeiras no dia do aniversário dele, no último dia 15 de abril.

"Quero agradecer publicamente ao presidente, com quem tenho uma relação muito boa e com o diretor esportivo. Tivemos uma conversa, eles entenderam o que eu queria e foram sempre justos comigo", acrescentou.

Medalha de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio-2016, Felipe Anderson começou nas divisões de base do Santos. Foi bicampeão do Paulistão em 2011 e em 2012, participou da campanha do bi na Libertadores em 2011 e da Recopa Sul-Americana em 2012. Vendido por 7,5 milhões de euros para a Lazio em 2013, conquistou a Supercopa da Itália em 2017. O craque também passou pelo West Ham e pelo Porto antes de retornar ao time italiano.

A temporada de Felipe Anderson registra cinco gols em sete assistências na temporada de 2023/2024. No Italiano, participou de todas as 33 partidas da equipe como titular ou saindo do banco de reservas. Além das últimas cinco partida na Serie A, tem na programação o duelo de volta da semifinal da Copa Itália contra a Juventus, em Roma. Em tese, a última partida de Felipe Anderson será contra o Sassuolo, em 26 de maio, pela última rodada do Campeonato Italiano. A decisão em jogo único da Copa Itália está prevista para o dia 16.