Real supera o São Paulo em Brasília e entra no G8

Pela 6ª rodada do Brasileirão, as Leoas do Planalto venceram as Tricolores Paulistas por 1 x 0, neste sábado (20), no Estádio Defelê, em Brasília. Com o resultado, o Real chegou aos nove pontos e avançou à oitava posição, dentro da zona de classificação para a próxima fase. Essa foi a segunda vitória da equipe candanga nesta temporada do Brasileirão Feminino. O São Paulo não conseguiu avançar na tabela e, com a vitória na última sexta-feira, o Palmeiras tomou o posto de vice-líder do campeonato.

O primeiro tempo começou com uma boa distribuição de bola no campo. O São Paulo utilizou a precisão dos passes como vantagem contra os mandantes, já que o Real vem cometendo erros nesse aspecto. No jogo contra o Cruzeiro, inclusive, levou um gol devido a um erro na saída de bola da zaga. O time paulista subiu e a equipe brasiliense teve que sustentar a pressão por boa parte dos primeiros 45 minutos.

Mas para o final da etapa, o percurso do jogo se inverteu. O São Paulo começou a cometer erros no campo ofensivo e abriu espaço para o Real quebrar a dominância adversária e conseguir atacar. Aos 40 minutos, na cobrança de falta de Vivi Acosta, a bola foi cruzada para área, passou por todo mundo, a goleira Carlinha tentou sair mas Petra Cabrera chegou antes e mandou a para dentro do gol. Essa foi a primeira vez que a venezuelana balançou as redes na temporada.

No retorno do intervalo, as Tricolores mostraram que iriam com garra atrás do empate. A equipe brasiliense ficou recolhida no campo. Na tentativa de reagir à pressão, as Leoas tinham dificuldade em manter a bola quando conseguiam tomá-la. Logo aos 18 minutos, Mariana protagonizou o momento de maior perigo para o time paulista. Chutou uma bomba de longe, mas Dida pulou bem para espalmar a bola para escanteio.

Mesmo com incansáveis tentativas adversárias, o Real conseguiu segurar o resultado de 1 x 0. O técnico das Leoas, Dedê Ramos, contou ao Correio, os aspectos que fizeram a equipe evoluir e conquistar melhores resultados nas últimas rodadas. "O que tem feito diferença nesse trabalho é o grupo. É importante elas saberem que todo mundo é importante", comentou após a partida.

O treinador também falou sobre o desfalque da volante Lorena Bedoya na equipe. A colombiana rompeu o LCA e vai ficar fora pelo resto da temporada. Para ele, no começo, colocar Petra Cabrera na posição de volante poderia ser um sacrifício, mas o efeito foi contrário. "A Petra, que é uma zagueira, tem feito grandes jogos. Temos que enaltece-la pelo jogo [de hoje], não somente pelo gol, mas pegar o lugar da Lorena é muito difícil", completou Dedê.



Ficha técnica:

Real Brasília 1 x 0 São Paulo

Cartões amarelos: Petra Cabrera, Robinha e Camilinha.

Gol: Petra Cabrera

Escalação do Real Brasília: Dida; Maria Dias, Nayara, Luciana, Vivi Acosta; Keke, Petra, Gabi Huertas (Lady Andrade); Pitty, Ju Oliveira (Isabela Mello) e Maiara (Laine). Técnico: Dedê Ramos.

Escalação do São Paulo: Carlinha; Letícia Alves, Kaká (Jessica Soares), Mimi, Bia Menezes; Robinha (Vivian), Aline (Camilinha), Rafa Mineira; Dudinha (Duda Serrana), Mariana Santos e Ariel Godoi (Laryh). Técnico: Thiago Viana.

