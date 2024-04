São Paulo anuncia Luis Zubeldía como novo técnico

Agora é oficial. O São Paulo anunciou neste sábado (20/4) que contratou o técnico argentino Luis Zubeldía para comandar o time até 31/12/2025. Assim, embora ainda não esteja à frente da equipe para o jogo deste domingo contra o Atlético-GO, o treinador vai acompanhar a partida no Castelo do Dragão, em Goiânia.

Zubeldía chega ao Tricolor paulista com boas perspectivas. Afinal, foi campeão da Sul-Americana e do Campeonato Equatoriano pela LDU, de Quito. Aliás, era ele que comandava o time do Equador no duelo que eliminou o São Paulo na Copa Sul-Americana. Na final, a equipe de Zubeldía levou a taça ao derrotar outro brasileiro: o Fortaleza. Logo depois, o treinador ficou sem clube.

O técnico argentino substituiu Thiago Carpini, que vinha sofrendo críticas da torcida por uma sucessão de maus resultados. A gota d’água foi a derrota para o Flamengo, por 2 a 1, na quarta-feira, no Maracanã.

Zubeldía tem 16 anos como técnico

Nascido em 13/1/1981, Zubeldía tem 43 anos. Ele começou a atuar como treinador em 2008, no Lanús, da Argentina, time onde foi jogador. Então, passou por clubes de vários países: Racing, também na Argentina; Almería e Alavés, da Espanha; Barcelona, do Equador; Santos Laguna, do México; Independiente Medellín, na Colômbia; Cerro Porteño, no Paraguai; e Barcelona e LDU Quito.

Com Zubeldía, chegam os assistentes Maxi Cuberas, Carlos Gruezo e Alejando Escobar, além do preparador físico Lucas Vivas e do analista Carlos Burano.

Estreia no São Paulo deve ser pela Liberta

A estreia do novo técnico no São Paulo deve acontecer na partida contra o Barcelona, na quinta-feira (25/4) pela terceira rodada da Libertadores. O jogo será às 21h (de Brasília), em Guayaquil, no Equador.