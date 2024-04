CPI das Apostas Esportivas: Kajuru apoia pedido de paralisação do Brasileirão

O senador Jorge Kajuru (PSB-GO), presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas, apoiou o pedido da Associação Nacional de Árbitros de Futebol (ANAF) para a paralisação do Campeonato Brasileiro de Futebol. A declaração foi realizada nesta terça-feira (23/4) durante uma sessão da CPI para debater sobre o assunto, em decorrência das investigações sobre possíveis irregularidades no futebol nacional.

Kajuru ressaltou a importância de atender ao pedido da ANAF, afirmando que a associação tem embasamento sólido para solicitar a interrupção do campeonato. O senador enfatizou o compromisso da CPI em conduzir uma investigação rigorosa, contando com o apoio da Polícia Federal (PF) e da Procuradoria-Geral da República (PGR), visando expor a verdade por trás do que ele descreveu como "o maior escândalo da história do futebol brasileiro".

"Penso que a Associação Nacional de Árbitros tem toda razão em pedir para paralisar esse campeonato, a investigação nossa seguir com apoio total da PF, PGR e desmascararmos tudo, mostrar a verdade desse escândalo que é o maior da história do futebol brasileiro e podermos voltar a ver nossa maior paixão tendo credibilidade", afirmou o senador Kajuru.

Kajuru também mencionou a existência de um relatório extenso, composto por 180 páginas, além de gravações e vídeos, cujos detalhes serão mantidos sob segredo de Justiça. O motivo primordial para o pedido de paralisação do campeonato, segundo o senador, é a série de denúncias relacionadas ao funcionamento do sistema de árbitro de vídeo (VAR), levantadas durante o depoimento do proprietário do Botafogo, John Textor, à CPI.

A iniciativa foi inicialmente defendida pela Associação Nacional dos Árbitros de Futebol (Anaf), por meio do presidente Salmo Valentim. Na avaliação da Anaf, as declarações do empresário americano John Textor, dono da SAF do Botafogo, colocam o árbitro de vídeo (VAR) sob suspeição.

Em depoimento ao Senado, Textor apresentou relatórios na íntegra que trariam provas de supostas interferências indevidas e fraudulentas nos resultados de jogos das edições de 2022 e 2023 do Campeonato Brasileiro, as quais tiveram o Palmeiras como campeão.

A comissão terá uma nova sessão na quarta, a partir das 14h, quando o relatório de Textor deve ser debatido com maior profundidade pelos parlamentares. "Temos indícios suficientes para investigar profundamente, independentemente, e chegarmos às conclusões em nossas próximas reuniões", disse o presidente da CPI, senador Jorge Kajuru.

A posição do presidente da CPI da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas, senador Jorge Kajuru, demonstra uma preocupação crescente com a integridade do futebol brasileiro, à medida que a comissão prossegue em suas investigações sobre possíveis manipulações de resultados e apostas esportivas ilícitas.