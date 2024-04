Guia da rodada 4 do Brasileirão 2024: Jogos, escalações e onde assistir

À medida em que os 20 participantes começam a esquentar os motores rumo à longa temporada, o Brasileirão não dá trégua e segue a todo vapor. No quarto dos 38 capítulos da edição de 2024, o campeonato mais amado do país traz aos espectadores mais duas doses de clássicos estaduais – no Rio e em São Paulo – além de encontros entre grandes clubes do país e times emergentes no cenário nacional. A rodada terá três jogos no sábado (27/4), seis no domingo (28/4) e um na segunda-feira (29/4).

O primeiro dos principais destaques ficará com o encontro entre Flamengo e Botafogo, às 11h do segundo dia de rodada. Quase três meses após o último encontro, pela Taça Guanabara, poderão fazer bom uso da chance de se manter no pelotão de cima da tabela.

O fechamento da rodada ficará sob a responsabilidade de um encontro ainda mais quente, sobretudo se levado em consideração o retrospecto recente. Na noite de segunda-feira, o São Paulo receberá o Palmeiras com a oportunidade de manter histórico de invencibilidade diante do rival em 2024, sustentado pelo título da Supercopa do Brasil. O Palestra também poderá, entretanto, se aproveitar da recente troca no comando técnico são-paulino.

Outros compromissos também levarão emoção ao amante do futebol verde-amarelo. Na tarde de sábado, serão Vasco e Criciúma os encarregados por dar o pontapé inicial da quarta rodada, às 16h, em São Januário. O dia também colocará Cuiabá e Atlético-MG frente a frente, assim como os tricolores Bahia e Grêmio.

Equipes emergentes no cenário nacional, Red Bull Bragantino e Fortaleza serão o destaque da noite de domingo. Dono da melhor campanha do Brasileirão até aqui, o time de Bragança Paulista receberá um Laion embalado pela vitória por 4 x 2 diante do Boca Juniors, pela Sul-Americana.

Mais cedo, um Corinthians ainda em busca da primeira vitória no campeonato terá pela frente um Fluminense de desempenho equilibrado. Apesar de não perder para o time carioca há dois jogos, o clube paulista poderá ser penalizado pela má forma. A seguir, o Correio Braziliense apresenta o melhor da quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

Vasco x Criciúma

Vizinhos na tabela, Vasco (15º) e Criciúma (16º) voltam a se encontrar na elite pela primeira vez desde 2013. Após duas derrotas seguidas, o Gigante da Colina quer aproveitar o fator casa em São Januário e o retorno do craque francês Dimitri Payet, recuperado de lesão no joelho sofrida no começo de abril. Do outro lado, o Tigre está com uma rodada a menos e segue com dois empates. A última vitória dos catarinenses na Série A foi em outubro de 2014.

Data: sábado (27/4), às 16h

Local: São Januário (RJ)

Transmissão: Premiere

Escalações prováveis:

Vasco

Léo Jardim; Paulo Henrique, Medel, Léo e Lucas Piton; Sforza, Hugo Moura e Payet; Rayan, David e Vegetti. Técnico: Ramón Díaz

Criciúma

Gustavo; Claudinho, Rodrigo, Wilker Ángel e Trauco; Barreto, Higor Meritão, Fellipe Mateus, Marquinhos Gabriel e Marcelo Hermes; Bolasie (Eder). Técnico: Cláudio Tencati

Cuiabá x Atlético-MG

O Cuiabá começou a temporada com 20 jogos sem perder, mas agora vem de uma sequência com três derrotas e um empate. O momento ruim deixou o time na lanterna do Brasileirão, apesar de ter uma derrota a menos, além do problema interno com o afastamento de Deyverson, que deve voltar a estar disponível nesta rodada. Para tentar reverter o cenário, o Dourado recebe o Atlético-MG, há oito jogos sem perder e embalado por vitórias importantes contra Cruzeiro e Peñarol. Ainda assim, o Galo deve optar por rodar o time, de olho na estreia pela Copa do Brasil 2024, na terça-feira (30/4), contra o Sport.

Data: sábado (27/4), às 18h30

Local: Arena Pantanal (MT)

Transmissão: Premiere

Escalações prováveis:

Cuiabá

Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Bruno Alves, Alan Empereur e Rikelme; Denilson e Fernando Sobral; Clayson, Jonathan Cafú e Pitta (Deyverson). Técnico: Fernando Iubel

Atlético-MG

Rafael (Éverson); Saravia, Battaglia, Jemerson e Guilherme Arana; Otávio, Alan Franco, Zaracho e Gustavo Scarpa; Paulinho e Hulk. Técnico: Gabriel Milito

Bahia x Grêmio

Ainda longe das expectativas após não conseguir dar o troco no rival Vitória pelo título estadual, o Bahia de Rogério Ceni quer superar a desconfiança. Ainda sem perder na temporada jogando na Fonte Nova, o Tricolor de Aço pega um Grêmio com energia renovada após uma boa vitória contra o Estudiantes, fora de casa, para dar sobrevida aos comandados de Renato Gaúcho na Libertadores. Também pesa a favor do Imortal o retrospecto recente contra o time baiano: são cinco vitórias, quatro empates e apenas uma derrota nos últimos 10 encontros.

Data: sábado (27/4), às 21h

Local: Arena Fonte Nova (BA)

Transmissão: SporTV e Premiere

Escalações prováveis:

Bahia

Marcos Felipe; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Cuesta e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Cauly e Everton Ribeiro; Ademir e Thaciano. Técnico: Rogério Ceni

Grêmio

Marchesín; João Pedro, Rodrigo Ely, Kannemann e Zé Guilherme; Villasanti e Dodi; Nathan Fernandes, Cristaldo e Gustavo Nunes; Diego Costa. Técnico: Renato Gaúcho

Flamengo x Botafogo

Querendo espantar qualquer possibilidade de crise, o Flamengo retorna com força total para pegar o Botafogo no Maracanã. Após perder a invencibilidade do ano com a derrota para o Bolívar na Libertadores, Tite e companhia planejam fazer valer retrospecto contra o Glorioso para recuperar o bom futebol apresentado no Cariocão. Do outro lado, o alvinegro mira seguir no embalo com o técnico Artur Jorge após três vitórias seguidas, mas não poderá contar com Tiquinho Soares, fora por lesão.

Data: domingo (28/4), às 11h

Local: Maracanã (RJ)

Transmissão: Premiere

Escalações prováveis:

Flamengo

Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, De la Cruz e Arrascaeta; Luiz Araújo, Bruno Henrique e Pedro. Técnico: Tite

Botafogo

John; Damián Suárez, Halter, Bastos (Barboza) e Hugo; Danilo, Tchê Tchê e Eduardo; Luiz Henrique, Savarino (Jeffinho) e Júnior Santos. Técnico: Artur Jorge

Cruzeiro x Vitória

Os dois últimos campeões da Série B agora medem forças na elite. No último compromisso pelo Brasileirão 2024, o Cruzeiro perdeu para o Atlético-MG por 3 x 0, mas o Vitória também está com gosto amargo por ter cedido o empate em 2 x 2 para o rival Bahia após abrir dois de vantagem. A última vez da dupla se enfrentando foi em 2021, pela segunda divisão, com vitória baiana. Antes disso, no entanto, o domínio foi completo dos mineiros, com uma sequência de 16 jogos sem perder para o adversário (11V e 5E).

Data: domingo (28/4), às 16h

Local: Mineirão (MG)

Transmissão: Premiere

Escalações prováveis:

Cruzeiro

Anderson; William, Zé Ivaldo, João Marcelo e Marlon; Lucas Romero, Lucas Silva, Mateus Vital e Matheus Pereira; Arthur Gomes e Rafael Silva. Técnico: Fernando Seabra

Vitória

Lucas Arcanjo; Zeca, Bruno Uvini, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Willian Oliveira, Léo Naldi, Matheuzinho e Rodrigo Andrade; Osvaldo e Alejandro. Técnico: Léo Condé

Corinthians x Fluminense

Em momento crítico, o Timão recebe o tricolor carioca em Itaquera. O Corinthians perdeu para o Argentinos Jrs. na Sul-Americana, enquanto o campeão Libertadores empatou com o Cerro Porteño, ambos fora de casa. Nos confrontos da temporada passada, o alvinegro venceu um e conseguiu o empate no outro. Ainda assim, o momento eleva o Flu como favorito. Apesar do 10º lugar na tabela, a situação é mais folgada que a do adversário, presente na zona de rebaixamento e ainda sem vencer uma partida no torneio.

Data: domingo (28/4), às 16h

Local: NeoQuímica Arena (SP)

Transmissão: Premiere

Escalações prováveis:

Corinthians

Carlos Miguel; Fagner, Félix Torres, Cacá e Matheus Bidu; Raniele, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Pedro Henrique, Wesley e Yuri Alberto. Técnico: António Oliveira

Fluminense

Fábio; Samuel Xavier, Felipe Melo, Manoel e Marcelo; Martinelli, Lima e Ganso; Marquinhos, Arias e Cano. Técnico: Fernando Diniz

Juventude x Athletico

Este confronto marca 18 anos de hegemonia athleticana. A última vitória do Juventude sob o adversário foi em 2006, por 3 x 2. Além do favoritismo histórico, o Furacão chega ao Rio Grande do Sul de vitória na Sul-Americana e com apenas uma derrota em 10 jogos sob o comando de Cuca. Do outro lado, o Ju quer aproveitar o fator casa para se recuperar da goleada de 5 x 1 para o Botafogo na última rodada.

Data: domingo (28/4), às 18h30

Local: Alfredo Jaconi (RS)

Transmissão: Premiere

Escalações prováveis:

Juventude

Gabriel Vasconcellos; João Lucas, Rodrigo Sam, Zé Marcos e Alan Ruschel; Caíque, Jadson e Jean Carlos; Edson Carioca, Lucas Barbosa e Gilberto. Técnico: Roger Machado

Athletico

Bento; Leonardo Godoy, Kaique Rocha, Thiago Heleno e Lucas Esquivel; Fernandinho, Erick e Bruno Zapelli; Cannobio, Christian e Gonzalo Mastriani. Técnico: Cuca

Fortaleza x Red Bull Bragantino

No duelo deste domingo, na capital cearense, o Bragantino busca manter a liderança e seguir com a invencibilidade no Brasileirão. Porém, o Fortaleza vem no embalo da Sul-Americana após atropelar o Boca Juniors por 4 x 2 e está a apenas duas colocações do G-6. No retrospecto, as duas equipes se enfrentaram 13 vezes, com vantagem para o Braga, melhor em sete ocasiões.

Data: domingo (28/4), às 18h30

Local: Arena Castelão (CE)

Transmissão: Premiere

Escalações prováveis:

Fortaleza

João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Zé Welison, Pochettino e Hércules; Yago Pikachu, Lucero e Moisés. Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Bragantino

Cleiton; Andrés Hurtado, Douglas Mendes, Luan Cândido e Guilherme; Gustavinho, Raul e Juninho Capixaba; Nacho Laquintana, Mosquera e Eduardo Sasha. Técnico: Pedro Caixinha

Internacional x Atlético-GO

Depois de um hiato de quase dois anos, Colorado e Dragão se enfrentam neste domingo, mas em cenários para lá de distintos. Enquanto o Internacional pode subir para o G-6 e até assumir a liderança dependendo de uma combinação de resultados, o Atlético-GO é o vice-lanterna e ainda busca a primeira vitória no retorno à elite. Um destaque da partida é que esta será a primeira do Brasileirão 2024 com a arbitragem 100% feminina, comandada por Edina Alves Batista.

Data: domingo (28/4), às 20h

Local: Beira-Rio (RS)

Transmissão: SporTV e Premiere

Escalações prováveis:

Internacional

Rochet; Bustos, Mercado, Robert Renan e Bernabei; Thiago Maia, Gustavo Prado, Bruno Gomes e Wesley; Lucca e Borré. Técnico: Eduardo Coudet

Atlético-GO

Ronaldo; Luiz Felipe, Adriano Martins, Pedro Henrique, Guilherme Romão; Rhaldney, Shaylon, Gabriel Baralhas, Alejo Cruz; Emiliano Rodríguez e Luiz Fernando. Técnico: Jair Ventura

São Paulo x Palmeiras

Dois grandes campeões do momento se reecontram para mais um Choque-Rei. Em fevereiro, o São Paulo, campeão da Copa do Brasil, e o Palmeiras, campeão do Brasileiro, disputaram a final da Supercopa e os tricolores saíram com o caneco após vencer nos pênaltis. Em seguida, foi a vez de se cruzarem na fase de grupos do Paulistão e o placar terminou igualado em 1 x 1, então agora é a oportunidade de um novo tira-teima para ver se algum dos lados leva a melhor no tempo regulamentar.

Data: segunda-feira (29/4), às 20h

Local: Morumbi (SP)

Transmissão: Premiere

Escalações prováveis:

São Paulo

Rafael; Igor Vinicius, Arboleda, Diego Costa e Welington; Pablo Maia e Alisson; Erick, Luciano e Michel Araújo; André Silva. Técnico: Luis Zubeldía

Palmeiras

Weverton; Marcos Rocha, Luan, Murilo e Piquerez; Raphael Veiga, Aníbal Moreno, Zé Rafael e Gabriel Menino; Endrick e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira

*Estagiários sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

Saiba Mais Esportes Último Vasco x Criciúma em São Januário pela Série A teve gol de Juninho

Último Vasco x Criciúma em São Januário pela Série A teve gol de Juninho Esportes Com os desfalques de Cebolinha e Tiquinho, BH e Eduardo têm chance de brilhar no clássico

Com os desfalques de Cebolinha e Tiquinho, BH e Eduardo têm chance de brilhar no clássico Esportes Brasileiros enfrentam surpreendentes dificuldades na Libertadores

Brasileiros enfrentam surpreendentes dificuldades na Libertadores Esportes Avaí x Santos, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h30

Avaí x Santos, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h30 Esportes Presidente do Controle de Dopagem nega perseguição a Gabigol: ‘Espero que ele volte a jogar’

Presidente do Controle de Dopagem nega perseguição a Gabigol: ‘Espero que ele volte a jogar’ Esportes Bruno Guimarães entra na mira do PSG para a próxima temporada