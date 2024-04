Real Brasília recebe o Inter e mira a segunda vitória seguida

O Real Brasília busca manter a sequência positiva no Brasileirão Feminino. A equipe do Distrito Federal venceu o último jogo contra o São Paulo e, neste sábado (27/4), tem como adversário o Internacional, às 15h, no Estádio Defelê, na Vila Planalto. A equipe gaúcha é uma das três que ainda não venceram após seis rodadas na competição nacional. A partida será transmitida pelo Canal Goat, no YouTube. Os ingressos para a partida estão disponíveis no site da Bilheteria Digital, por R$20 (inteira) e R$10 (meia).

Com o mando de campo e melhor campanha no campeonato, as Leoas do Planalto entram como favoritas. As visitantes ainda não conquistaram nenhuma vitória e estão na 14ª colocação. O Real, por outro lado, vem de um resultado motivador. A vitória contra o São Paulo por 1 x 0 aproximou ainda mais o time brasiliense na disputa por uma vaga na próxima fase. Agora, com nove pontos, as Leoas ocupam o 9º lugar na tabela.



O Real soma duas vitórias, três empates e uma derrota. Caso triunfe novamente, pode ultrapassar o Grêmio e entrar na zona de classificação à próxima fase. Situação oposta das Coloradas, com três derrotas e três empates. A campanha só não é pior do que as de Avaí/Kindermann e Atlético-MG. No Brasileirão Feminino, os dois últimos colocados caem para a segunda divisão.

O retrospecto do confronto entre brasilienses e gaúchas é equilibrado. As Leoas do Planalto venceram por 1 x 0 em 2021, pelo Brasileirão e repetiram o placar no duelo pela Supercopa do Brasil de 2022. No confronto seguinte, na mesma temporada, o Inter conseguiu obteve a primeira vitória, por 2 x 1. A dose foi repetida em 2023, por 2 x 0.

Ficha técnica:

Real Brasília x Internacional

7ª rodada- Campeonato Brasileiro Feminino A1

Data e horário: Sábado, 26 de abril, às 15h.

Local: Estádio Defelê, Brasília (DF)

Arbitragem: Jade Jesus Caldas (BA)

Transmissão: Canal Goat (YouTube)

Prováveis escalações

Real Brasília - Dida; Vivi Acosta, Pitty, Maria Dias, Keke; Ju Oliveira, Nayara, Petra Cabrera; Maiara, Luciana e Gabi Huertas. Técnico: Dedê Ramos.

Internacional - Mayara; Tamara, Bruna Benites, Isa Haas, Carla; Katrine, Capelinha, Analuyza; Letícia Monteiro, Priscila e Belén Aquino. Técnico: Jorge Barcellos.



*Estagiária sob a supervisão de Victor Parrini

