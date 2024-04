Real Brasília e Brasiliense anunciam reforços para estreia na Série D

Os representantes candangos presentes na edição de 2024 da Série D do Brasileirão dão os últimos toques nos respectivos elencos para estrear na competição nacional. Com os primeiros passos rumo à tentativa de acesso à Série C marcados para, respectivamente, o próximo sábado (27/4) e domingo (28/4), Real Brasília e Brasiliense anunciaram novos reforços para turbinar as emoções dos torcedores.

Escolhido como adversário do Capital-TO, em Palmas, os Leões do Planalto fecharam um pacotão de reforços para a primeira participação da própria história em um torneio deste calibre. Os novos contratados preenchem o gramado. Ao todo, são sete novos jogadores.

Os zagueiros João Guilherme e Tiago Caveira, egressos do Operário de Várzea Grande-MT; o volante Fabrício Bigode, do Itabirito; e os atacantes Paulo Henrique, vindo do do Pouso Alegre-MG, Thiago André, ex-Democrata GV, e a dupla Matheus Diogo e Emanuel Baitler, ambos vindos do Azuriz-PR, são os novos rostos na Vila Planalto.

As contratações chegam para dar corpo a um elenco jovem. Dono da equipe campeã estadual mais nova do país em 2023, com esquadrão dono de média etária de apenas 22,3 anos, o time aurianil falhou em dar sequência ao bom trabalho.

Na campanha do Candangão de 2024, foi apenas o sexto colocado e não alcançou o mata-mata. Terá, porém, apesar de contar com o novo treinador Marcelo Caranhoto, um elenco entrosado. Afinal, dos 37 jogadores listados para o torneio local no começo do ano, 34 ainda permanecem no Defelê.

Falando em pacotão, o Brasiliense foi além no quesito mercado de transferências. Durante a semana de véspera da estreia na competição, marcada para às 15h30, no Serejão, contra o Anápolis, o Jacaré anunciou três novos jogadores. Um deles, inclusive, de peso.

O goleiro Wagner Coradin, ex-Portuguesa Santista, e o lateral esquerdo Pablo Maldini, revelado pelo Flamengo, acompanham o centroavante uruguaio Jonathan Alvez. O reforço estrangeiro foi o grande destaque do Barcelona de Guayaquil, do Equador, entre 2016 e 2017. Em 88 jogos, marcou 45 gols. Foi, além disso, carrasco de Palmeiras e Santos, pela Libertadores de 2017.

Os três contratados são adições recentes a uma lista extensa. Ao todo, o time amarelo registrou 13 novatos para o elenco que disputou a quarta divisão nacional. Assim como o rival candango, os reforços preenchem o gramado. São um goleiro, um zagueiro, dois laterais, três volantes, um meia e cinco atacantes.

A forte ida ao mercado reflete o frustrante começo de temporada. Em decorrência da primeira ausência em uma final de Candangão desde 2016, o Jacaré poderá se ver sem calendário cheio em 2025. Uma chegada às semifinais da Série D, portanto, é a última esperança do time de Taguatinga para jogar o torneio nacional pela oitava vez consecutiva.

No sábado, o Real Brasília receberá o Capital-TO, em Palmas, no estádio Nilton Santos. A bola rola às 16h, pelo horário de Brasília. No domingo, o Brasiliense receberá o goiano Anápolis, no estádio Boca do Jacaré, o Serejão, em Taguatinga. O pontapé inicial será decretado às 15h30.



*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

Saiba Mais Esportes Botafogo informa que Tiquinho está fora dos gramados por até seis semanas

Botafogo informa que Tiquinho está fora dos gramados por até seis semanas Esportes Técnico do Manchester United censura jornalistas em coletiva

Técnico do Manchester United censura jornalistas em coletiva Esportes John Textor é suspenso por 45 dias e multado em R$ 100 mil pelo STJD

John Textor é suspenso por 45 dias e multado em R$ 100 mil pelo STJD Esportes Evento ‘Fala, Goleiro’ contará com ex-jogador Jackson Follmann

Evento ‘Fala, Goleiro’ contará com ex-jogador Jackson Follmann Esportes Arne Slot é o sucessor de Klopp no Liverpool

Arne Slot é o sucessor de Klopp no Liverpool Esportes Exames detectam lesão no joelho de André, informa o Fluminense