Brasileirão: 20 jogadores estão empatados na artilharia do campeonato

Ser artilheiro da Série A do Campeonato Brasileiro é uma conquista pessoal capaz de marcar a carreira de qualquer jogador profissional. E, na temporada 2024, a disputa promete ser intensa até as rodadas finais da competição. Isso vem se cumprindo desde as primeiras partidas. Às vesperas da abertura da quinta jornada de compromissos, agendada durante o fim de semana, a elite nacional conta com uma impressionante marca. Até aqui, 20 atletas estão empatados na ponta do ranking de goleadores, com duas bolas na rede cada. A missão deles, agora, é aproveitar a boa largada na tentativa de disparar.

O fenômeno visto no Brasileirão não chega a ser incomum. Em todos os torneios de elite espalhados pelo planeta bola, os candidatos constumam se "embolar" nas primeiras rodadas até o momento no qual os mais fortes abrem frente na corrida. No Brasil, a última arracanda foi em 2016, quando Grafite tinha seis gols em quatro jogos. A divisão de gols na Série A chama a atenção. O Botafogo, inclusive, faz questão de monopolizar a quantia de goleadores. O Glorioso é o único com três representantes no recorte atual da artilharia. Savarino, Tiquinho Soares e Danilo Barbosa estão de bem com as redes no Glorioso.

Atlético-MG, Bragantino e Bahia contam com duplas: Gustavo Scarpa e Paulinho, nos mineiros, Eduardo Sasha e Vitinho, nos paulistas, e Biel e Everaldo, nos baianos. Os demais artilheiros de dois gols da largada do Brasileirão estão espalhados por outros 11 clubes. Cristaldo (Grêmio), Vegetti (Vasco), Jean Carlos (Juventude), Wesley (Corinthians), Canobbio (Athletico-PR), Wesley (Internacional), Ferreira (São Paulo), De la Cruz (Flamengo), Fellipe Mateus (Criciúma), Lima (Fluminense) e Rafa Silva (Cruzeiro) fecham a longa lista de divisores da primeira colocação do ranking de goleadores da temporada 2024. Muitos deles, obviamente, estão na margem superior por "acidente" e não chegaram a ganhar prêmios de artilheiros na profissão.

Entre os 20 artilheiros do Brasileirão, apenas seis ostentam no currículo profissional o diferencial da conquista pessoal em algum momento das carreiras. O jogador com mais estrelinhas do tipo é Vegetti. O vascaíno tem cinco artilharias por três clubes diferentes no futebol argentino. Na Série A, apenas o atleticano Paulinho terminou no topo. O mais recente é o gremista Cristaldo, goleador do Campeonato Gaúcho de 2024. Everaldo se deu bem em dois estaduais na trajetória nos gramados: alagoano e baiano. O botafoguense Tiquinho Soares terminou como o jogador com mais bolas na rede na edição de 2023 da Copa do Brasil.

Embora extenso, o topo da artilharia do Brasileirão 2024 ainda "exclui" nomes consagrados e acostumados a brigarem pelo posto de goleador nos torneios no qual atuam. Pedro, do Flamengo, tem apenas uma bola na rede. Goleador máximo do país em 2023, German Cano também fez apenas um pelo Fluminense. Apto a atuar a partir desta rodada, o rubro-negro Gabigol busca o primeiro dele na atual edição da elite. Em três partidas, o atleticano Hulk não balançou a rede no torneio nacional. Diego Costa, do Grêmio, Calleri, do São Paulo, Rafael Borré, do Internacional, e Flaco López, do Palmeiras, são outros nomes costumeiros quando se listam possíveis goleadores protagonistas no ano.

Promessas de gols

Alguns duelos da quinta rodada, inclusive, vão colocar frente a frente os jogadores da lista de 20 artilheiros da largada do Brasileirão. Às 16h, o Fluminense, de Lima, e o Atlético-MG, de Gustavo Scarpa e Paulinho, abrem a jornada no Maracanã. Às 18h30, no Nabi Abi Chedid Bragantino e Flamengo apostam no bom momento ofensivo de Sasha, Vitinho e De la Cruz. Às 21h, Corinthians e Fortaleza fecham o dia. Amanhã, Athletico-PR x Vasco e Botafogo x Bahia têm o mesmo atrativo goleador.

Com isso, vários nomes vão entrar em campo com intenção pessoal de se isolarem no ranking de goleadores. Assim, os artilheiros coletivos do Brasileirão têm tudo para serem peças importantes na meta de três pontos das equipes. De quebra, o desempenho inicial de todos eles aumenta a expectativa para uma rodada repleta de gols e de comemorações nas arquibancadas dos estádios espalhados pelo território nacional.