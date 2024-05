Flamengo sai atrás, mas busca empate fora contra o Red Bull Bragantino

O Flamengo chegou ao terceiro jogo seguido sem vitória no Brasileirão. Neste sábado (4), dia que abriu a quinta rodada do Brasileirão, o Rubro-Negro ficou no 1 a 1 com o Red Bull Bragantino, no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.

Dessa forma, o Fla sobe para a quarta posição, com oito pontos na tabela. O empate faz com que o Massa Bruta fique em terceiro, com nove pontos. A equipe, que virava líder até o momento de sofrer o empate, é uma das quatro ainda invictas na competição.

Primeiro tempo

A partida começou com o time da casa em cima, com mais posse e finalizações. Aos 20′, o jogo poderia ter mudado graças a expulsão do lateral-esquerdo Luan Cândido. Recomendado pelo VAR, o árbitro foi ao vídeo e anulou a expulsão por falta de De La Cruz no início da jogada.

O primeiro gol sairia aos 30′, com Pedro Henrique. Gustavinho cobrou escanteio na área e o zagueiro subiu mais que todo mundo para marcar. Foi seu primeiro gol desde o retorno ao Bragantino.

CONFIRA O GOL PELAS NOSSAS LENTES!?????? https://t.co/sdUPaKMtmM pic.twitter.com/xiZhwhBFRu — Red Bull Bragantino (@RedBullBraga) May 4, 2024





Segundo tempo

Mesmo sem mexidas, o Flamengo voltou melhor para a etapa final, criando duas grandes oportunidades. Na primeira, Bruno Henrique soltou uma pancada para grande defesa de Cleiton, em lance que virou blitz do Mengão.

Pouco tempo depois, De La Cruz disparou sozinho no campo ofensivo e correu o campo todo até chegar na área. O chute, de canhota, porém, acertou o travessão do goleiro do Massa Bruta.

O Bragantino respondeu. E ainda com 6′ da etapa final, Ramires devolveu e chutou bola no travessão de Rossi, quase ampliando o placar. Partindo para cima em busca do empate, o Fla parou em milagre de Cleiton, aos 25′. Bruno Henrique cabeceou completamente livre da pequena área, em ótimo gesto técnico. O goleiro do Braga, porém, fez uma defesa de cinema, evitando o empate rubro-negro.

Mas o Fla tem De La Cruz. Aos 33′, o craque uruguaio fez lançamento espetacular para Bruno Henrique, que saiu na cara do gol. Com calma, ele tocou na saída de Cleiton para, enfim, superar o goleiro adversário.

Fim de jogo em Bragança. O Flamengo fica no empate em 1 a 1 com o Red Bull Bragantino, pelo Brasileirão. #CRF #VamosFlamengo pic.twitter.com/mZFnY6N1HH — Flamengo (@Flamengo) May 4, 2024





Próximos jogos

O Flamengo entra em sequência pesada agora. Já na terça-feira (7) visita o Palestino (CHL), pela quarta rodada da Libertadores. No sábado (11), recebe o Corinthians, pelo Brasileirão. Volta a jogar em casa, mas contra o Bolívar (BOL), pela Liberta, no dia 15,

O Bragantino, por sua vez, também não tem vida fácil. Recebe, na quinta (9), o Racing (ARG), pela Sul-Americana. No domingo (12) visita o Bahia, pelo Campeonato Brasileiro, e depois viaja ao Paraguai para visitar o Sportivo Luqueño (PAR), no dia 16.

RED BULL BRAGANTINO 1 x 1 FLAMENGO

Quinta rodada do Campeonato Brasileiro

Data e horário: 04/05/2024, às 18h30 (de Brasília)

Local: Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)

Renda e Público: Não divulgado

RED BULL BRAGANTINO: Cleiton; Nathan Mendes, Eduardo, Pedro Henrique e Luan Cândido; Gustavinho (Lincoln, 16’/2ºT), Juninho Capixaba (Lucas Evangelista, 28’/2ºT) e Ramires (Jadsom, 16’/2ºT); Mosquera (Helinho, 28’/2ºT), Vitinho e Eduardo Sasha (Thiago Borbas, 35’/2ºT). Técnico: Pedro Caixinha

FLAMENGO: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Viña, 29’/2ºT); Allan (Lorran, 29’/2ºT), Igor Jesus (Luiz Araújo, 36’/1ºT), De La Cruz e Gerson; Bruno Henrique e Pedro. Técnico: Tite

Gols: Pedro Henrique, 29’/1ºT (1-0); Bruno Henrique, 33’/2ºT (1-1)

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (Fifa-MG)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (Fifa-MG) e Celso Luiz da Silva (MG)

VAR: Daniel Nobre Bins (VAR-FIFA/RS)

Cartões Amarelos: Nathan Mendes, Thiago Borbas (RBB); Igor Jesus, Allan, Tite (FLA)

Cartões Vermelhos: –