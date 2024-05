Primeira edição do Mega Finisher chega a Brasília no fim de novembro

Os amantes da corrida de rua na capital federal estão prestes a receber uma prova inédita na cidade. O Mega Finisher - South America Run Series chega a Brasília no dia 24 de janeiro com a quinta e última etapa de um circuito que rodará a América do Sul. As seis provas passarão por cinco capitais. Montevidéu (Uruguai), Lima (Peru), Assunção (Paraguai), Buenos Aires (2x, Argentina) e Brasília foram as sedes escolhidas.

O primeiro capítulo, inclusive, já aconteceu. No último domingo (5/5), a Maratona de Montevidéu (Uruguai) foi realizada e terminada com vitória de um atleta da casa. Richard Sosa alcançou o lugar mais alto do pódio, com tempo de 2h23min27s. As outras quatro provas, realizadas de maneira espaçada, percorrerão as ruas de grandes capitais do continente.

A próxima na lista é a corrida da Adidas RIMAC, em Lima, no Peru. A disputa está marcada para o dia 19 de maio. Os próximos passos da programação acontecem em agosto. No mesmo dia, 25 de agosto, acontecerão duas provas. No Paraguai, serão realizados os 42km de Assunção.

Na Argentina, a meia maratona de Buenos Aires tomará forma. A mesma cidade também receberá a Maratona da Argentina. Esta, porém, está marcada para o dia 22 de setembro. Dois meses depois, a capital do Brasil será a encarregada por encerrar a bateria de provas.

As novidades, no entanto, não param por aí. O circuito, além das provas em questão, também ofertará uma medalha especial destinada ao cumprimento do Desafio Mega Legend. Para isso, será necessário completar todas as corridas do evento. De acordo com a própria organização do Mega Finisher, a expectativa é que 80 mil competidores marquem presença nas cinco etapas.

Etapa candanga

O dia 24 de novembro trará a união entre o Mega Finisher e a Maratona Monumental de Brasília, prova já tradicional no cenário brasiliense. Os corredores candangos poderão desfrutar de quatro categorias distintas.

Além da maratona propriamente dita, também serão disputadas a meia maratona (21km), e as provas de 10km e 5km. As corridas de menor distância acontecerão no dia 23, às 18h. Já as outras duas, às 6h, do dia seguinte. As largadas acontecerão na Esplanada dos Ministérios. Para mais informações, basta acessar o site https://megafinisher.com/ .

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima



