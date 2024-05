Feminino A2: Minas Brasília tem jogo adiado após decisão da CBF

O jogo entre Minas Brasília e Juventude, pelo Brasileirão Feminino A2, foi adiado sem expectativa de remarcação. Nesta terça-feira (7), a CBF acatou o pedido do presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Luciano Hocsman, para que a participação das equipes do Rio Grande do Sul fosse suspensa durante 20 dias. O estado enfrenta uma catástrofe ambiental devido à incidência de chuva que causou alagamento em e deixou mais de um milhão de pessoas desabrigadas. Devido à situação, 43 partidas foram adiadas, incluindo a da equipe candanga que ocorreria dia 25 de maio, às 15h, no Estádio Bezerrão, no Distrito Federal.

O confronto entre o time brasiliense e gaúcho valeria pela sétima e última rodada do Feminino A2. No torneio, os quatro primeiros times de cada grupo classificam para as quartas de final. As Minas estão em sétimo lugar do grupo A, com um empate e três derrotas. Na tentativa de avançar para a próxima fase, a equipe teria que buscar a vitória nas próximas três rodadas para chegar aos 10 pontos na tabela.

O jogo contra o Juventude seria um dos mais determinantes, pois a equipe de Caxias do Sul ocupa a quarta classificação do grupo, posição que o Minas procura conquistar. O time alviverde soma seis pontos, com um jogo a menos que os demais.

*Estagiária sob a supervisão de Danilo Queiroz

Saiba Mais Esportes San Antonio Bulo Bulo e sua meteórica trajetória na Bolívia

San Antonio Bulo Bulo e sua meteórica trajetória na Bolívia Esportes Medel perde espaço no Vasco após saída de Díaz e rixas

Medel perde espaço no Vasco após saída de Díaz e rixas Esportes São Paulo definido para jogo contra o Cobresal; veja a escalação

São Paulo definido para jogo contra o Cobresal; veja a escalação Esportes Botafogo e Goiás pelo Brasileirão Sub-20: onde assistir, escalações e arbitragem

Botafogo e Goiás pelo Brasileirão Sub-20: onde assistir, escalações e arbitragem Esportes Botafogo x LDU: escalações, onde assistir e arbitragem

Botafogo x LDU: escalações, onde assistir e arbitragem Esportes Técnico do Uruguai vai convocar atacante de time amador para amistoso