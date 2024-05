PlayTennis promoverá evento esportivo em apoio ao Rio Grande do Sul

O cenário esportivo do Distrito Federal será mais um a prestar apoio às vítimas das fortes enchentes que afligem o estado do Rio Grande do Sul. Nesta sexta-feira (10/5), a PlayTennis, complexo esportivo localizado ao lado do estádio Mané Garrincha, realizará um evento de duração de 24 horas em prol dos afetados pelo desastre natural.

À partir das 17h, quatro modalidades distintas serão disputadas no local em questão, sob a condição de doação de um 1kg de alimento para participação. O desafio de um dia inteiro de duração contemplará o tênis de mesa, o tênis de quadra, o beach tennis e o pickleball, prática emergente na capital federal.

Com expectativa de receber um total de mil atletas, a meta, segundo a própria organização, é arrecadar um total de 1 tonelada de alimentos não perecíveis. O montante chegará ao estado gaúcho através de uma parceria com a Força Aérea Brasileira (FAB).

O evento, que também contará com apoio das Federações de Tênis, Beach Tennis e Tênis de Mesa, terá a participação de esportistas profissionais da cidade, que farão demonstrações de cada uma das quatro modalidades. Os paratletas de tênis da Associação de Centro de Treinamento de Educação Física Especial (CETEFE), também estarão presentes.

Ainda segundo a organização do evento, a área escolhida será transformada num espaço de camping. Os envolvidos poderão acampar por lá durante a madrugada, que também serão autorizados a levar os próprios pets, desde que estejam acompanhados de coleiras.

O encontro, ademais, funcionará em formato rotativo de raquetes. A reserva exclusiva de quadra não será possível, assim como a entrada com bebidas. O estacionamento será vigiado durante todo o período. Ainda em relação à parte da noite, o encontro promoverá sorteios de prêmios e brindes, de 2h às 8h da manhã. Haverá, também, estrutura completa de alimentação.

Aos membros do PlayTennis, será necessária apenas a doação de 1kg de alimento não perecível para participar. Já aos não membros, a doação precisará ser acompanhada do pagamento do montante de R$ 30. O pagamento antecipado garante a participação. Será, entretanto, exigida uma pré-inscrição, para melhor organização do uso das quadras. Veja, a seguir, a programação:

24 horas de Beach, Tênis e Pickleball:

- 17 horas de sexta, 10/5: início do desafio

- 17 horas do sábado, 11/5: fim do desafio

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima



