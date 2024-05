Santos lança camisa em homenagem à banda Charlie Brown Jr

O Santos lançou uma camiseta em homenagem à banda Charlie Brown Jr. A edição é limitada e conta com apenas 1.992 unidades disponíveis, em alusão ao ano de criação do grupo musical. O novo modelo fabricado pela Umbro está disponível na cor preta e tem listras na mesma cor, com decote em gola V e detalhes em dourado.

O nome da banda Charlie Brown Jr aparece com o nome grande e centralizado na camisa. há grafismos de skate bordados. As peças também estão numeradas de 1 a 1.992, dando um teor de raridade a cada unidade e pode ser encontrada na loja virtual do clube no valor de R$ 599,90.

A banda de rock tem uma ligação forte com a cidade de Santos e inclusive, Chorão, vocalista da banda, era um grande torcedor do time paulista. Desde que faleceu, em 2013, o cantor tem sido homenageado pelo time com peças personalizadas.



Vale ressaltar que a camiseta é uma edição especial e que o time profissional não irá usar como uniforme. Há algumas semanas, foram lançadas as camisas I e II para 2024, que já estão sendo usadas pela equipe na Série B do Brasileirão. Neste ano, ainda será lançada a camisa III.