‘Não falo depois das 22h’: Cristiano Ronaldo explica treino inusitado para ajudar no futebol

Que Cristiano Ronaldo é obcecado pelo treino, isso ninguém duvida. Mas agora o maior artilheiro do mundo em atividade levou isso a outro patamar. Em entrevista ao ‘Mundo Deportivo’, CR7 diz que isso o ajuda em seu treino. Mas como?

“Nunca falo depois das 22h, nem ao telefone. Não me ligue depois desse horário” – disse ele.

COMO ISSO AJUDA CRISTIANO RONALDO?

O jogador explicou que a abstinência de fala faz parte de um treino mental. Com ele, CR7 consegue esvaziar os pensamento e dar um descanso para a cabeça. Além disso, ele explicou ainda que tudo isso faz parte do esforço que ele faz para alcançar o nível que se encontra.

“Gosto de dar um descanso ao meu cérebro. Como jogador de futebol profissional, é preciso dedicação total. Não são só as duas horas de treino. Vivo por quem sou, pela minha carreira no futebol”, destacou.

“Mas é claro que também adoro passar tempo com a minha família, ir ao cinema ou ir sair para jantar. Cada atleta tem suas próprias características ou necessidades”, completou.

Aos 39 anos, Cristiano Ronaldo leva uma vida regrada com foco nos objetivos profissionais, até por isso é multicampeão por clubes como Real Madrid, Manchester United e Juventus. Além disso, o atleta é o maior goleador da história do futebol em jogos oficiais, com 891 gols marcados.

