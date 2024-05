Danilo Barbosa recebe terceiro amarelo e está suspenso na Libertadores

Apesar da vitória e classificação antecipada para as oitavas de final, o Botafogo volta do Peru com uma notícia a lamentar. Afinal, o volante Danilo Barbosa recebeu o terceiro cartão amarelo e está fora da última rodada da fase de grupos da Libertadores, contra o Junior Barranquilla (COL), fora de casa, no dia 28 de maio.

Quem vencer a partida entre Botafogo e Junior Barranquilla, inclusive, avançará em primeiro lugar no Grupo D e terá vantagem de disputar as oitavas de final com o segundo jogo em casa. Já o empate na Colômbia classifica os mandantes. Dessa forma, o embate pela sexta rodada da Libertadores é para lá de importante.

Como o treinador Artur Jorge tem feito rodízio na posição, é díficil cravar quem entra no lugar de Danilo Barbosa. No entanto, as outras opções para o setor são Marlon Freitas (que tem jogado na Libertadores), Gregore, Tchê Tchê, Kauê e Patrick de Paula. Porém, a dupla de volantes do Botafogo deve ser formada por Marlon e Gregore.

Antes de entrar em campo novamente pela Libertadores, o Botafogo entra em campo agora pela Copa do Brasil. Isso porque, na próxima quarta-feira (22), o Alvinegro, provavelmente com Danilo Barbosa à disposição, visita o Vitória. Este confronto é válido pela volta da terceira fase do mata-mata nacional. A bola vai rolar às 19h.