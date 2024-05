Gabigol aparece em "resenha" com camisa do Corinthians

Gabigol é fotografado com camisa do Corinthians - (crédito: Foto: Reprodução/Internet)

O atacante Gabigol, do Flamengo, foi flagrado conversando com amigos nesta quinta-feira (16), em casa. Até aí, nada demais. No entanto, há dois detalhes na foto: ele aparece com a camisa do Corinthians, e ao lado de um copo de cerveja, indicando que ele pode ter consumido álcool.

A camisa que Gabigol usa, inclusive, foi lançada no último dia 2 de maio e é reserva para a temporada de 2024. O camisa 10 do Flamengo nem o clube se pronunciaram sobre o assunto. O tema, é claro, “bomba” nas redes sociais ao longo desta noite (16).

Esta, inclusive, não é a primeira vez que os nomes de Gabigol e Corinthians se cruzam. No ano retrasado, em uma entrevista ao programa “Altas Horas”, da Rede Globo, o atacante afirmou que “combinaria com o Corinthians”. Já neste ano, o Timão tentou contratar Gabriel Barbosa, mas o Flamengo fez jogo duro e sequer abriu conversas.

Inclusive, o contrato de Gabigol com o Flamengo é válido até dezembro deste ano. Dessa forma, ele pode assinar com outra equipe em janeiro. Em julho, porém, já pode assinar pré-contrato. No momento, Gabi é reserva de Pedro no Flamengo.

Assim, muitos internautas acreditam que o atacante esteja acenando com um acordo com o Corinthians. O camisa 10 da Gávea, aliás, tem só 2 gols no ano e poucos minutos em campo. Na partida contra o Bolívar (BOL), por exemplo, atuou por apenas 24 minutos.

Fato é que esta não é a primeira polêmica que Gabigol se envolveu pelo Flamengo. Neste ano, por exemplo, ele ficou cerca de um mês afastado por se recusar a fazer um exame anti-doping. O Fla recorreu, e conseguiu liberar o jogador, que ficaria inicialmente um ano for.