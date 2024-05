Bayer Leverkusen se torna o 1º time a terminar invicto uma Bundesliga

Stuttgart's German midfielder #27 Chris Fuehrich celebrates with teammates after he scored the opening goal during the German first division Bundesliga football match between VfB Stuttgart and Bayer Leverkusen in Stuttgart, southern Germany, on December 10, 2023. - (crédito: Thomas Kienzle/AFP)

O Bayer Leverkusen, matematicamente campeão matemático alemão há cinco semanas, venceu neste sábado o Augsburg por 2 a 1, pela 34ª e última rodada, se se tornou assim assim o primeiro time a terminar invicto uma edição da Bundesliga.

Os jogadores comandados pelo técnico espanhol Xabi Alonso ampliam assim para 51 a impressionante sequência de jogos disputados sem perder nesta temporada, levando em conta todas as competições.

"É algo totalmente merecido. Depois de conquistar o título contra o Bremen, terminar assim era o nosso objetivo. Estou muito orgulhoso da equipe, muito satisfeito, muito feliz", declarou o treinador basco, sensação da temporada entre os técnicos europeus.

Sua equipe ainda tem duas finais pela frente neste mês: na quarta-feira, dia 22, em Dublin, contra a Atalanta, pela Liga Europa, e no sábado, dia 25, em Berlim, contra o Kaiserlautern (da 2ª divisão), pela Copa da Alemanha.

"Xabi Alonso é um treinador incrível, tanto taticamente quanto pessoalmente. É por isso que somos bem sucedidos", elogiou o zagueiro do 'Werkself', Jonathan Tah.

Com 90 pontos, o Leverkusen, que recebeu diante do seu público na BayArena o troféu que o credencia como campeão alemão pela primeira vez na sua história, liderou uma classificação em que o Stuttgart terminou em segundo lugar, com 73 pontos.

- Bayern de Munique termina em 3º -

O Stuttgart venceu o Borussia Mönchengladbach (14º) por 4 a 0, com uma dobradinha de Serhou Guirassy, que marcou assim os seus 27º e 28º gols nesta Bundesliga. O jogador da seleção guineense terminou em segundo lugar na artilharia da Bundesliga, atrás do atacante inglês do Bayern, Harry Kane (36), atualmente lesionado nas costas.

O Bayern de Munique, que havia vencido as onze edições anteriores do campeonato alemão, perdeu por 4 a 2 em sua visita ao Hoffenheim (7º) no último jogo sob o comando do técnico Thomas Tuchel. O croata Andrej Kramaric foi o protagonista dessa partida, com um hat-trick.

"Cometemos erros individuais e deixamos o jogo escapar (...) É algo que nos aconteceu muitas vezes nesta temporada", se resignou Tuchel.

Ao terminar como vice-campeão, o Stuttgart será o time que disputará a Supercopa da Alemanha na próxima temporada, desde que o Bayer Leverkusen consiga vencer a Copa da Alemanha e assim conquistar a 'dupla coroa' nacional nesta temporada. Mais um golpe para o Bayern, que tem sido a grande decepção da temporada na Alemanha.

- Despedida de Reus -

Por sua vez, a duas semanas da final da Liga dos Campeões em Londres contra o Real Madrid, o Borussia Dortmund ofereceu uma despedida dos sonhos a Marco Reus no seu último jogo com a camisa amarela no Westfalenstadion.

O icônico jogador deu uma assistência e marcou um gol na vitória do Dortmund por 4 a 0 sobre o último colocado e rebaixado Darmstadt.

Na briga pelas vagas europeias, o Eintracht Frankfurt manteve a sexta colocação ao empatar em casa por 2 a 2 com o RB Leipzig (4º) e disputará a próxima Liga Europa. O Hoffenheim terminou com os mesmos pontos do Eintracht, mas na sétima colocação, o que o condena a um playoff para disputar a Conference League.

- Colônia cai, Union Berlin se salva -

Na parte inferior da tabela, será o Colônia (19º), derrotado na visita ao Heidenheim (8º) por 4 a 1, quem acompanhará o Darmstadt ao rebaixamento direto.

O Union Berlin, que nesta temporada até jogou contra o Real Madrid na fase de grupos da Liga dos Campeões, pode respirar aliviado: venceu o Freiburg (10º) por 2 a 1, com um gol de Janik Haberer nos acréscimos.

Graças a isso, chegou aos 33 pontos e subiu para a 15ª colocação. O Bochum, que foi derrotado por 4 a 1 pelo Werder Bremen (9º) terminou com os mesmos pontos, e caiu para o 16º lugar, o que o obriga a disputar um playoff de permanência contra o Fortuna Düsseldorf, terceiro colocado da segunda divisão.

--- Resultados da 34ª rodada do Campeonato Alemão e classificação:

- Sábado:

Werder Bremen - Bochum 4 - 1

Hoffenheim - Bayern de Munique 4 - 2

Wolfsburg - Mainz 1 - 3

Heidenheim - Colônia 4 - 1

Eintracht Frankfurt - RB Leipzig 2 - 2

Bayer Leverkusen - Augsburg 2 - 1

Unión Berlín - Freiburg 2 - 1

Stuttgart - B. Mönchengladbach 4 - 0

Borussia Dortmund - Darmstadt 4 - 0

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayer Leverkusen 90 34 28 6 0 89 24 65

2. Stuttgart 73 34 23 4 7 78 39 39

3. Bayern de Munique 72 34 23 3 8 94 45 49

4. RB Leipzig 65 34 19 8 7 77 39 38

5. Borussia Dortmund 63 34 18 9 7 68 43 25

6. Eintracht Frankfurt 47 34 11 14 9 51 50 1

7. Hoffenheim 46 34 13 7 14 66 66 0

8. Heidenheim 42 34 10 12 12 50 55 -5

9. Werder Bremen 42 34 11 9 14 48 54 -6

10. Freiburg 42 34 11 9 14 45 58 -13

11. Augsburg 39 34 10 9 15 50 60 -10

12. Wolfsburg 37 34 10 7 17 41 56 -15

13. Mainz 35 34 7 14 13 39 51 -12

14. B. Mönchengladbach 34 34 7 13 14 56 67 -11

15. Union Berlin 33 34 9 6 19 33 58 -25

16. Bochum 33 34 7 12 15 42 74 -32

17. Colônia 27 34 5 12 17 28 60 -32

18. Darmstadt 17 34 3 8 23 30 86 -56