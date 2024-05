Dorival Júnior e Mano Menezes se enfrentam no "Futebol Solidário"

Dorival Jr e Mano Menezes estarão em lados opostos no jogo da solidariedade - (crédito: Fotos: Rafael Ribeiro/ CBF e Silvio Avila/AFP via Getty Images)

A CBF anunciou o apoio ao “Futebol Solidário”, um jogo especial que acontecerá no domingo em prol das vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Assim, o atual técnico da Seleção Brasileira, Dorival Jr, e o treinador da Canarinho entre 2010 e 2012, Mano Menezes, vão liderar as equipes rivais no evento.

Os dois técnicos comentaram sobre a importância da iniciativa. Afinal, o Brasil inteiro está se mobilizando na ajuda aos gaúchos após a tragédia.

“Gostaria de convidar todo o povo brasileiro para essa corrente solidária em prol dos nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Precisamos do apoio de todos. Venham e prestigiem esse belo evento”, convidou Dorival Jr.

“As equipes serão compostas por ex-jogadores muito conhecidos de todos vocês, artistas e todas as pessoas que, nesse gesto de grandeza, querem dar a sua contribuição nesse momento”, destacou Mano Menezes.

Craques da bola e da música no Futebol Solidário

O jogo será às 16h, no Maracanã. Dessa forma, terá presença de ídolos históricos do futebol, como Ronaldinho Gaúcho, que tem uma legião de fãs em diversos países, e Cafu, o capitão do Pentacampeonato do Brasil em Copas do Mundo. Outros grandes nomes do futebol também estarão em campo.Entre eles, Filipe Luís e Bebeto.

Além disso, o jogo terá a participação de craques da música. Belo e Wesley Safadão já confirmaram presença.

Tapete vermelho para jogadores e convidados

A transmissão será da TV Globo, SporTV, ge e Globoplay. E o Domingão, de Luciano Huck, já vai começar a cobertura 40 minutos antes do jogo. Dessa maneira, a equipe do programa estenderá um tapete vermelho para a chegada de jogadores e convidados. A narração do jogo caberá a Luis Roberto.

A Globo vai doar a receita da comercialização dos patrocínios para os projetos apoiados pela plataforma Para Quem Doar.

Os ingressos vão custar a partir de R$ 60 (com meia entrada a R$ 30). O valor arrecadado na bilheteria será entregue à Central Única das Favelas que vem prestando auxílio à população gaúcha.

