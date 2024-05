CBF anuncia retorno do Brasileirão com jogos da sétima rodada

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta terça-feira o retorno do Campeonato Brasileiro 2024 para o primeiro fim de semana de junho. Após paralisar a competição em virtude das fortes chuvas no Rio Grande do Sul, entretanto, a entidade fez uma mudança.

Inicialmente, a ideia era que as sétima e oitava rodadas fossem adiadas e disputadas mais na frente. Dessa forma, o Brasileirão retornaria no dia 1º de junho, já com a nona rodada. A CBF, porém, voltou atrás e decidiu que seguirá o torneio com a ordem previamente organizada. Ou seja, a partir da sétima rodada.

A entidade desmembrou todos os jogos das próximas três rodadas e confirmou todos os horários das partidas. Além disso, a CBF também confirmou que o Conselho Técnico com representantes dos 20 clubes está mantido para a próxima segunda-feira.

Com Porto Alegre fortemente afetada pelas chuvas, Grêmio e Internacional terão de mandar suas partidas em outros locais. O Imortal vai encarar o Red Bull Bragantino no Couto Pereira, em Curitiba, na sétima rodada, e o Botafogo no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, na nona rodada. Já o Colorado, contudo, enfrentará o São Paulo no Heriberto Hülse, em Criciúma, na oitava rodada. O Juventude jogará em casa normalmente na oitava rodada.

Veja os jogos das 7ª, 8ª e 9ª rodada do Brasileirão