Cuca é vítima de golpe, e hacker pede dinheiro a outros técnicos

O técnico Cuca foi vítima de um golpe nesta quinta-feira. O comandante do Athletico-PR teve o Whatsapp pessoal clonado, e o criminoso se passou pelo treinador para pedir dinheiro a outras pessoas. Entre os procurados estavam companheiros de profissão como Dorival Jr, Vagner Mancini e Juan Pablo Vojvoda.

Logo que ficou sabendo do ocorrido, Cuca relatou a pessoas próximas sobre o golpe e registrou boletim de ocorrência em Curitiba. O “ge” deu a informação do caso primeiramente.

O golpe de clonagem de Whatsapp costuma usar a foto da vítima, mas com um número de telefone diferente. No caso do treinador, a imagem era de Eloah, sua neta. O criminoso que tenta se passar pela vítima diz que trocou de número e pede dinheiro. A justificativa é de que está com problemas para acessar os aplicativos de banco.

Não há informações se alguém depositou alguma quantia na conta do golpista que se passou por Cuca. O caso agora está entregue à polícia. Enquanto isso, o Furacão se prepara para voltar a campo na próxima quinta-feira, contra o Sportivo Ameliano, pela Copa Sul-Americana.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.