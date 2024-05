Quarteto pode formar meio-campo titular do Flamengo após quase quatro meses

Arrascaeta e De La Cruz são dois dos principais nomes do elenco do Flamengo - (crédito: - Foto: Divulgação/Flamengo)

O Flamengo tem o jogo mais importante da temporada, até aqui, nesta terça-feira (28), às 21h (de Brasília) no Maracanã, contra o já eliminado Millonarios, da Colômbia. Assim, o Rubro-Negro decide se avança às oitavas da Libertadores, e o técnico Tite terá à disposição os principais nomes do meio de campo. A informação é do portal ge.

Depois de quase quatro meses, Erick Pulgar, Gerson, De la Cruz e Arrascaeta poderão iniciar juntos uma partida. Isso porque o chileno está recuperado da lesão no tornozelo, enquanto o uruguaio não teve algo mais sério após sentir o joelho. Com os “reforços”, a equipe carioca necessita vencer para carimbar a vaga e seguir vivo no sonho do tetra.

O quarteto não inicia uma partida juntos desde a vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo no dia 7 de fevereiro, ainda pela Taça Guanabara. Desde então, estiveram ao mesmo tempo em campo contra o Atlético-GO e Palmeiras, ambos confrontos pelo Campeonato Brasileiro.

Sendo assim, contra o Dragão, ficaram juntos em campo por apenas 16 minutos. Na ocasião, o Coringa tinha voltado depois de uma cirurgia no rim. Diante do Palmeiras, foram 17 minutos, já que a comissão técnica optou por poupar De la Cruz no primeiro tempo devido ao intenso calendário do futebol brasileiro.

Bons números

O quarteto soma 270 minutos em seis partidas. Com isso, o time fez seis gols e sofreu apenas dois, tendo os quatro jogadores ao mesmo tempo em campo. A presença dos quatro jogadores no setor de meio-campo é vista como a ideal desde a pré-temporada e pode contribuir para fazer a engrenagem girar.

A expectativa interna é que o quarteto funcione melhor com o novo posicionamento de Gerson e o entrosamento de De la Cruz com os companheiros. Eles treinaram normalmente no Ninho do Urubu neste domingo (26) e estão prontos para o duelo decisivo pelo torneio continental.

No mesmo horário da partida diante do Millonarios-COL, Bolívar a Palestino medem forças no Estádio Hernando Siles. A equipe chilena, aliás, também soma 7 pontos e segue vivo na briga por uma vaga. O time boliviano, por sua vez, é líder do grupo com 10, enquanto os colombiano estão na lanterna, com 3.