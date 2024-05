Edição de 2025 da Maratona Brasília é confirmada para abril

Presidente do Correio Braziliense Guilherme Machado (C) celebra o acordo para a realização da Maratona Brasília, ao lado dos secretários de Turismo, Cristiano Araújo (E), e de Esporte e Lazer do DF, Renato Junqueira - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

Tradição da capital federal desde 1991, a Maratona Brasília seguirá no calendário esportivo da cidade no próximo ano. Reunião entre os secretários de Turismo, Cristiano Araújo, e de Esporte e Lazer do DF, Renato Junqueira, com o presidente do Correio Braziliense, Guilherme Machado, confirmou, nesta segunda-feira (27/5), a realização da corrida de rua em 21 de abril.

A Maratona Brasília de 2025 seguirá com a realização das provas de 3km, 5km, 10km, 21km e 42km. Também estão previstos desafios em 20 de abril. As corridas contemplarão os principais cartões-postais da capital, como o Museu da República e Catedral. As inscrições serão abertas na quinta-feira, no site do evento. Em 26 de abril, a Maratona Brasília entrou no calendário oficial do Distrito Federal, após a sanção do governador Ibaneis Rocha à proposta do deputado Fábio Félix (Psol).

"A ideia é fazer um festival e montar uma cidade da Maratona, em frente ao Museu da República", compartilha Miguel Jabour, assessor de relações institucionais do Correio Braziliense. A organização projeta colocar nas ruas 5 mil corredores, com melhorias em relação às duas edições anteriores. "Esse planejamento, com antecedência, é exatamente para trazer turismo, esporte e fazer um evento grandioso para Brasília", ressalta Jabour.

Para o secretário de Turismo do Distrito Federal, Cristiano Araújo, a Maratona Brasília tem o potencial de atrair viajantes e relacionar o esporte com os setores hoteleiro e gastronômico. Chefe da pasta esportiva do GDF, Renato Junqueira avalia a realização do evento como oportunidade de receber os principais nomes do atletismo. "A gente pretende trazer atletas renomados para a competição e, para isso, é necessário ter o percurso estabelecido e que haja divulgação", comenta.

*Estagiária sob a supervisão de Victor Parrini