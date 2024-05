Técnico Fabían Bustos, ex-Santos, é alvo de canto homofóbico

Bustos ficou por menos de 30 partidas no comando do Alvinegro da Baixada Santista - (crédito: Foto: Ivan Storti/Santos)

Uma situação lamentável marcou negativamente a partida da última terça-feira (28), entre LDU e Universitario, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. Isso porque o técnico Fabián Bustos, de passagem no Brasil por Santos, América-MG e hoje no clube peruano, ouviu cantos homofóbicos vindos da torcida local no Estádio Casa Blanca.

Apesar de nascido na Argentina, Bustos tem currículo fundamentalmente constituído em trabalhos no Equador. Desse modo, nos trabalhos em clubes como Macará, Delfín e Barcelona de Guayaquil, ele se habitou a ser um constante adversário da Liga de Quito. Porém, nesta semana, o caráter de rivalidade ultrapassou a linha do respeito.

Em vídeo que circula nas redes sociais, é possível ouvir um grande grupo cantando uma música onde Fabián Bustos é chamado de maricón. Em tradução ambientada, este termo se usa comumente na língua espanhola para indicar a homossexualidade de uma pessoa em tom pejorativo. Além disso, manifestações de xenofobia também teriam sido direcionadas a integrantes do corpo técnico encabeçado pelo ex-técnico do Santos.

La tenes adentro bebita ???????? pic.twitter.com/u6zAJv8sTA — Jhancarlos???????????????? (@MezaJhancarlos) May 29, 2024

Pronunciamentos

Em suas redes sociais, o Universitario emitiu um comunicado onde condena as manifestações preconceituosas. Nesse sentido, a representação de Lima pediu que a Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) “tome ações imediatas e sancione drasticamente os responsáveis.”

Por meio dos canais oficiais, a LDU também foi as redes sociais onde reprovou, de maneira enérgica, o ocorrido no duelo continental que terminou com vitória dos anfitriões por 2 a 0.

“A Liga Deportiva Universitaria, diante dos reprováveis cantos discriminatórios contra o fraterno Club Universitario de Deportes, do Peru, suscitados no dia de hoje em nosso estádio, expressa seu enérgio rechaço ante essas manifestações que não representam o sentimento da nossa torcida, pelo qual estendemos nossas respectivas desculpas públicas. Como expressamos horas atrás, em nossas redes sociais, nenhum tipo de violência terá espaço em nossa casa e reiteramos nosso firme compromissos de tomar ações corretivas necessárias para erradicar esses lamentáveis incidentes”, detalhou o clube.

O marcador não alterou a situação entre os classificados para as oitavas de final da Liberta no Grupo D. O motivo é que tanto Junior Barranquilla como Botafogo chegaram, na última rodada, com suas vagas já garantidas. Entretanto, a vitória serviu para colocar o time do Equador no mata-mata da Sul-Americana, torneio o qual é o campeão vigente.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.