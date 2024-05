Quais os classificados às oitavas da Libertadores?

A fase de grupos da Libertadores ainda não terminou. Afinal, restam dois jogos do Grupo C, do Grêmio, que tem partidas atrasadas por causa da tragédia do Sul. Assim, Grêmio (6 pontos, menos dois jogos) e Huachipato (oito pontos, menos um jogo) estão na briga pela última vaga que resta. Como eles ainda podem superar o já classificado The Strongest (10 pontos, na liderança), não se sabe quem terminará em primeiro ou segundo.

Porém, mesmo com esta indefinição, o sorteio dos jogos das oitavas de final ocorrerá na sede da Conmebol, em Luque, nesta segunda-feira, 3/6. Dessa forma, os times que terminaram em primeiro ficarão no Pote 1 e enfrentarão algum rival que tenha terminado em segundo lugar (Pote 2). Além disso, terão a vantagem de jogar a volta em casa nos duelos que ocorrerão nas semanas de 14/8 (ida) e 21/8 (volta). Veja agora os times e em quais potes eles estão.

Libertadores: Pote 1 ( 1º na fase de Grupos)

Fluminense

São Paulo

The Strongest/BOL, ou Huachipato/CHI ou Grêmio

Junior Barranquilla/COL

Bolívar/BOL

Palmeiras

Atlético-MG

River Plate/ARG

Pote 2 (2º na fase de Grupos)

Colo-Colo/CHI

Talleres/ARG

The Strongest/BOL, Huachipato/CHI ou Grêmio

Botafogo

Flamengo

San Lorenzo/ARG

Peñarol/URU

Nacional/URU

Os jogos que restam

Na terça-feira, 4/6, o Grêmio visitará o Huachipato. Se vencer, estará classificado. Mas, se perder, fica eliminado. Caso ocorra empate, a definição irá para o último jogo, dia 8/6, quando o Grêmio recebe o eliminado Estudiantes, no Couto Pereira.

