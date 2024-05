Abel diz que Palmeiras não jogou mal e elogia goleiro do San Lorenzo: ‘Uma muralha’

O Palmeiras ficou no empate sem gols com o San Lorenzo (ARG) nesta quinta-feira, mas não foi por falta de oportunidades. Na visão do técnico Abel Ferreira, o Verdão jogou bem, porém esbarrou em grande dia do goleiro Altamirano.

“Se ganhássemos hoje, estaríamos na frente (liderança geral) por gols marcados. Eu não acho (que jogaram mal), tivemos pela frente uma muralha que defendeu o gol e não conseguimos furar ela. Tentamos, empurramos o adversário, tivemos quase 80% de posse de bola. Não me lembro de uma oportunidade deles”, disse Abel.

Com o empate, o Palmeiras não conseguiu a liderança geral da primeira fase. O técnico português lamentou o ocorrido, mas também criticou a postura do San Lorenzo, que amarrou o jogo e fez cera, segundo Abel Ferreira.

“Ficamos com uma sensação de frustração, chegamos ao ponto de quase não celebrar o primeiro lugar do grupo para ficarmos frustrados por não conseguir a liderança geral. Mas faz parte da nossa ambição. O jogo difícil contra uma equipe que veio para não sofrer gols e conseguiu. Pena só termos na segunda parte 20 e poucos minutos, gostaria de mais tempo para furar uma linha tão baixa”, afirmou.

“A verdade é que o Palmeiras, nos últimos anos, os adversários respeitam muito, e acho que o adversário vem como uma intenção clara e conseguiu. Acho que merecíamos ter mais tempo útil, mais tempo com bola. Não é a primeira vez que acontece. Pelas minhas contas, pouco mais de 24 minutos quando temos 45” completou o lusitano.

