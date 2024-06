Vini Jr e Fullkrug: os protagonistas opostos da Liga dos Campeões

O último capítulo da série do Correio sobre a final da Liga dos Campeões, entre Borussia Dortmund e Real Madrid, neste sábado (1°/6), às 16h, em Wembley, chama a atenção para a ambiguidade entre as principais referências ofensivas dos candidatos ao título mais importante da Europa. A badalação sobre o brasileiro Vinicius Junior contrasta com o mistério acerca do centroavante trintão da companhia alemã, Niclas Fullkrug.

A primeira e mais básica diferença entre Vinicius Junior e Fullkrug está na função. Embora as convicções táticas dos técnicos Carlo Ancelotti e Edin Terzic exijam posicionamentos avançados, eles tratam de maneiras diferentes a responsabilidade de definir. Aos 31 anos, Fullkrug segue a cartilha do camisa 9 raiz, trombador e acostumado a jogar entre os zagueiros no sistema 4-2-3-1. Sete anos mais jovem, Vini dribla o estilo brigador e se apresenta como saída pela lateral merengue no esquema 4-4-2.

Porém, desde a saída do francês Karim Benzema, Vini Junior demonstra estar cada vez mais à vontade para finalizar e tirar onda de articulador. As virtudes do jogador formado nas categorias de base do Flamengo o permitem se colocar como falso nove, ponta esquerda ou ponta direita. A versatilidade do herdeiro da camisa 7 de Cristiano Ronaldo é respaldada pelos números.

O brasileiro é o único não centroavante entre os cinco principais artilheiros da atual edição do torneio de clubes mais badalado do planeta. Em nove jogos, balançou as redes cinco vezes. Fica atrás do inglês Harry Kane (8), Kylian Mbappé (8), Erling Haaland (6) e Antoine Griezmann (6). O estilo de jogo de Vinicius Junior nesta temporada também é solidário. Não à toa, coleciona quatro assistências e divide o posto de maior garçom da equipe, ao lado do meia Jude Bellingham.



O amadurecimento ofensivo de Vinicius Junior para concluir e servir pode ser creditado à convivência com grandes craques da meiuca, como o alemão Toni Kroos, o croata Luka Modric, o uruguaio Federico Valverde e o ex-treinador Zinedine Zidane. "Depois que cheguei aqui, com grandes jogadores, com lendas do Real Madrid, que não param de melhorar a cada treino e querem sempre vencer, isso (evoluir) começou a me afetar. Aprendo muito com todos os jogadores mais experientes. Sempre digo que prefiro ouvi-los do que falar, porque será melhor para o meu desenvolvimento", compartilhou ao portal da Uefa.

Final de Liga dos Campeões tem um sabor diferente para Vinicius Junior. Autor do gol do último título do Real Madrid no torneio, em 2022, contra o Liverpool, o brasileiro ensaia novo ato de protagonismo para dar um passo inédito na carreira. A temporada convincente nos números gerais (23 gols e nove assistências em 38 jogos) e nos títulos da Supercopa da Espanha e do Campeonato Espanhol podem convergir para a possível eleição de Bola Ouro de 2023/24. Ao lado dos companheiros Bellingham e Kroos, Vini é um dos mais cotados a melhor jogador do mundo.

Vinicius Junior é o menino dos olhos dos chefões do Real Madrid e de mais de 55 milhões de seguidores nas redes sociais. Tamanha badalação Fullkrug jamais recebeu. O auge da carreira do desconhecido centroavante de 31 anos é a decisão da Liga dos Campeões. Acompanhado por 414 mil internautas no Instagram, o boleiro nascido em Hannover estava praticamente fora do radar do futebol de elite até 2022. Jamais ergueu um troféu profissional e, enquanto o Vini era observado pelos profissionais dos diferentes escalões da Seleção Brasileira desde os 15 anos, Fullkrug foi "achado".

Embora tenha passado pelas categorias sub-18, sub-19 e sub-20 da equipe tetracampeã da Copa do Mundo, ele atuou pela primeira vez na equipe principal em 16 de novembro de 2022, aos 29 anos. O gol marcado na vitória por 1 x 0 sobre Omã, no último amistoso da Mannschaft antes do Mundial no Catar foi suficiente para carimbá-lo nas próximas convocações. Três dos seis gols marcados pelos germânicos no torneio tiveram participação de Fullkrug. Ele balançou as redes no empate por 1 x 1 contra a Espanha, marcou e serviu no triunfo insuficiente para a classificação às oitavas, sobre a Costa Rica, por 4 x 2.

Fullkrug jogará em Wembley para fechar uma jornada com 15 gols e nove assistências em 42 jogos. "É incrível. É o maior jogo do ano, todos aos anos. Muita coisa tem que acontecer na carreira para você chegar a pelo menos disputar esse tipo de partida. Existem muitos jogadores de alto quilate que jamais disputaram um confronto assim, por várias circunstâncias. Sou muito grato por estar aqui, ter essa experiência e estou ansioso para subir ao gramado", ressaltou o centroavante aurinegro, em entrevista à Uefa.

Enquanto Vini Junior é conhecido pela elegância fora dos gramados, com looks de grife, Fullkrug é considerado um personagem mais simples. Chama a atenção o apelido de atacante "banguela". Ele não tem vergonha. Sorri mesmo assim e se baseia no desempenho em campo. Dentes, porém, costumam ter histórias curiosas com o centroavante alemão. Em um dos treinos pelo Werder Bremen, clube pelo qual foi revelado, ele se envolveu em acidente com companheiro, cujo dente foi parar justamente na testa de Fullkrug.