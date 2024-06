Brasileiros vão a Londres, mas não recebem ingressos para final da Champions

Vários brasileiros viajaram para Londres a fim de acompanhar a final da Liga dos Campeões da Europa disputada por Real Madrid e Borussia Dortmund no sábado (2/6), que consagrou o clube merengue campeão. Contudo, o sonho de assistir um jogo tão grande acabou cedo para alguns. Os torcedores que contrataram o serviço da agência Outsider para conseguir os ingressos para a final não receberam os bilhetes para entrar.

O baiano Filipe de Alcantara, 33 anos, foi um dos afetados. Em entrevista ao Correio ele contou que estava pesquisando valores desde 2023 e que fechou o pacote com a Outsider em janeiro de 2024 por um valor de R$ 24 mil.

Ele conta que deveria receber os ingressos no aplicativo da União das Federações Europeias de Futebol (UEFA), organizadora da final, cinco horas antes do evento. Entretanto, conforme as horas foram passando, o ingresso não aparecia como disponível.

Filipe chegou a mandar mensagens para a empresa e a resposta foi que estavam "aguardando a finalização dos envios, a equipe está focada para agilizar ao máximo".

Entretanto, na hora que o jogo começou, vários torcedores ainda não tinham recebido o ingresso. "A gente desesperado lá na porta do estádio vendo tudo", contou.

Eles tentaram inclusive comprar ingressos de cambistas do lado de fora do estádio, na esperança de ainda assistir a partida mas sem sucesso, porque os valores eram muito altos.

"A gente ficava atualizando o aplicativo, porque pensamos 'vai que eles mandaram', mas nem respondia mais a gente. A ficou tentando atualizar o aplicativo e nada do ingresso", disse.

Várias reclamações

De acordo com Filipe, um grupo no WhatsApp com pessoas afetadas foi criado para que eles possam conversar sobre a situação e discutir ações civis contra a empresa. O número de pessoas passa dos 30.

Nem todos receberam mensagens sobre o caso da empresa, mas os que receberam foram alertados que a não entrega dos ingressos ocorreu por "razões fora do controle" deles.

"Queremos que saiba que trabalhamos incansavelmente até o último momento para resolver essa situação, mas infelizmente não conseguimos superar os obstáculos que surgiram. Valorizamos imensamente sua confiança em nós e esperamos poder servi-lo(a) melhor em oportunidades futuras", afirmou a empresa a parte do grupo.

Eles também se colocaram a disposição para tratar cada caso individualmente.

Expectativa X Realidade

Filipe conta que assistir a partida era o sonho dele. "Eu não sou rico. Eu tive que fazer um esforço para vir para essa final. Era um sonho como o de todo apaixonado futebol", disse.

Ele conta ainda que não sabe se terá a oportunidade de acompanhar um jogo dessa magnitude novamente e nem se irá receber todo o dinheiro gasto de volta. "A gente não tem nem a perspectiva de que vai dar certo (a devolução do dinheiro)", revelou.

Os torcedores lesados levam como exemplo o ocorrido com torcedores do Flamengo em 2022, durante a final da Libertadores em Guayaquil. Na ocasião, torcedores usaram a empresa Outsider Tours e não conseguiram embarcar por problemas com as passagens aéreas.

O que diz a empresa?

O Correio tenta contato com a agência Outsider para mais esclarecimentos sobre o caso inclusive sobre a questão do reembolso dos torcedores. Até o momento a reportagem não teve resposta. Em caso de manifestação, o texto será atualizado.

Em nota, encaminhada à Globonews, a empresa informou que 150 pessoas foram levadas pela agência para a final, e que 15 delas receberam o ingresso muito próximo do horário da partida, por causa de um problema no aplicativo da UEFA.

Já ao portal g1, a empresa pontuou que está em negociação com os torcedores para fazer o reembolso dos valores daqueles que não receberam o ingresso ou que afirmam que receberam só após o começo da partida.